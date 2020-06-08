DHA YURT BÜLTENİ - 16 Ordu'da 'büst' tartışmasıORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstleri yaptırılarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuldu.

Ordu'da 'büst' tartışması

ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstleri yaptırılarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuldu. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından tartışılan büst kaldırarak, ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve sanatçıların büstleri yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy ve İbni Sina'nın yaptırılan büstleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından yapılan Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine de canlılık kazandıracak olan büstler bronzdan, alt kaideleri ise bazalt taşından yapıldı.

BÜST SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Meydana yerleştirilen 20 büst içinde yer alan Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından tartışılan büst kaldırarak, ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruzö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerleştirilen büstlerden görüntü-Başkan Hilmi Güler büstleri incelerken görüntü

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Ömer Toprak (43) öldü, babası Kadir Toprak ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan kardeş aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Güllü Toprak ve Kadir Toprak kardeşler arasında çıkan tartışma çocuklarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer ve babası Kadir Toprak, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Toprak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Kadir Toprak'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 çocuk babası Ömer Toprak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği Güllü Toprak ve 3 oğlunu gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Ömer Toprak'ın fotoğrafı-Olay yeri-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu

SİİRT'te arkadaşlarıyla gittiği piknikte Botan Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İdris Atunç (27), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nın geçtiği bölgede meydana geldi. İdris Atunç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Botan Çayı'nda yüzdü. Bir süre suda kalan Atunç, akıntıya kapılıp, kayboldu. Atunç'un akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları kurtarma çalışması başlatırken, jandarma ekiplerine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Botan Çayı'nda arama başlatan AFAD ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından Atunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlilerince Atunç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Botan NehriNehir kenarında toplanan kalabalıkArama çalışması yapan ekiplerAmbulans ve ekiplerJandarmanın güvenlik önlemleri

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

ADANA'da yangına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi, Kazada 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp yangınına giden Muhammet Kuşdemir yönetimindeki 01 DHJ 93 plakalı itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, daha sonra Mahmut Yılmaz idaresindeki 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta yaralanan kimse olmazken, devrilen itfaiye aracının sürücüsü Kuşdemir ile itfaiye erleri Duran Akış ve Salih Yağmez hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA