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İzmir'den Aydın'a getirilen Osmanlı dönemine ait 39 gümüş sikke ile şüpheli yakalandı

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Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda, İzmir'den Aydın'a getirilen ve tanesini 40 bin TL'den satmaya çalışan şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 39 adet gümüş sikke ele geçirildi.

İzmir'den Aydın'a tanesini 40 bin TL'den satmaya getiren şüpheli şahıs, getirdiği Osmanlı dönemine ait 39 gümüş sikke ile birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aydın'a gelerek elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 40 bin TL'ye satmak isteyen V.G.U. isimli şüpheli, Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 39 adet gümüş sikke ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sikkeler Müze Müdürlüğüne tespit edildi. Yapılan incelemelerde tarihi eserlerin gümüş ve Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmanlı İzmir Aydın Gümüş Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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