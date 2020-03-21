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Koronavirüs, Antalya, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-11

Evde kal uyarılarına rağmen Antalya'da mesire alanları doldu TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı.

21.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:10
DHA YURT BÜLTENİ-11

Evde kal uyarılarına rağmen Antalya'da mesire alanları doldu

 

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı. Yasaktan haberi olmayan ve sosyal izolasyonu umursamayan vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün Türkiye genelinde mesire ve piknik alanlarında mangal yakılıp piknik yapılmasını yasakladı. Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığının da 20 dereceyi göstermesi üzerine hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu kentin değişik bölgelerindeki mesire alanlarında aldı. Bazıları mangalın başında bir taraftan etleri pişirirken, bir diğer taraftan ailesi ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazıları ise yasağı bilmediklerini, evde sıkıldıkları için dışarı çıkarak temiz hava alıp dinlenmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Topçam ve Sarısu mesire alanlarında az da olsa bir yoğunluğun olduğu dikkati çekti. Ailesiyle birlikte hem sıcak havanın tadını çıkaran hem de hafta sonunu değerlendiren Fatma Hozan, işine bir süre ara verdiğini söyledi. Bu nedenle evinden uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden Hozan, "Dışarı çıkmak için nereye gideriz diye düşündük, buraya geldik, ama gördük ki herkes bizim gibi düşünmüş. Sıkıldık artık evden. Denize, sahile ve mesire alanına gidelim dedik. Normalde hafta içi dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.

Mangal başında ateş yakan Hasan Bozkurt ise evde oturmaya alışkın olmadığını belirterek, "Deniz kenarına gelip açık havayı tercih ettik. Evde sıkıldık. Yakınımızda alışveriş merkezleri var ama gitmiyoruz. Virüsten korunmaya çalışıyoruz. Ben hiç alışkın değilim evde oturmaya, daha çok sıkıldım" dedi.

Bir masa etrafında bir araya gelen 4 arkadaş ise okey oynayarak vakit geçirdi. Savaş Yiğit, çok sıkıldığını ve güneşli havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Abdullah Güler ise sıkılmanın tek çaresi olarak mesire alanına gelerek hem piknik yaptıklarını, hem de vakit geçirdiklerini söyledi. Güler, virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla yarım saatte bir gidip elini yüzünü yıkadığını da sözlerine ekledi.

Yasaktan haberinin olmadığını anlatan Sabir Gurbanov ise "Hiç haberim yoktu, bilseydik gelmezdik. Ne yapalım şimdi, birkaç dakikaya toplanıp gideriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mesire alanından detayPiknikçilerden detayMangal yakılmasından detayDHA Muhabiri Alparslan ÇINAR anons Vatandaşlardan röplerHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA,

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 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaktalar

KORONAVİRÜS'e karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen Antalya'da çok sayıda vatandaş sahil ile parklara akın etti.Koronavirüs yayılmaması için 'evde kal' uyarıları yapılırken, dışarıda olanlara da sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği bildirildi. Antalya'da da yapılan uyarılar neticesinde vatandaşlar sokağa çıkmadı. Ancak hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar bugün yeniden parklar ile sahillere akın etti. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerdem kimi yürüyüş yaptı, kimi çimlerin üzerinde futbol oynadı, kimi ise balık tuttu.Parkları dolduranlar ise banklarda kalabalık şekilde oturdu. Yürüyüş yapan bazı kişilerin maske ve eldiven taktığı bazı kişilerin ise hiçbir önlem almadığı görüldü.Özellikle çocuklu ailelerin dışarı çıktığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilde yürüyenlerden görüntülerBalık tutan ve sahilde oturanlardan görüntülerBanklarda oturan kalabalıkların görüntüsüYeşillikte top oynayan kişilerden görüntülerHABER-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekonomiye katkı sağlayan küçük ölçekli gezi ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler, turizm sezonu öncesi bakıma alındı. Teknelerin nisan başında denize indirilmesi planlanırken, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle sezonun geç açılma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Marmaris'e tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği küçük çaplı gezi ve yolcu taşıma işi yapan teknelerin, bakım ve onarımları devam ediyor. İçmeler Mahallesi'ndeki limana çıkartılan 7 ila 16 metre uzunluğunda değişen 100 tekneye, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Teknelerin sahipleri ve yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğu ve işçiliğine göre 15 gün ile 2 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, denize indirilecek.

KORONAVİRÜS SÜRERSE HAZIRLIKLAR BOŞA GİDECEK11 metrelik gezi teknesi sahibi ve kaptanı Abdullah Ayhan(46), "Bu virüs böyle devam ederse, tekneleri indiremeyeceğiz karada kalacak. Teknelerin bakımların çoğunluğu yapıldı, öylece hazır bekliyoruz. Turist gelmezse sıkıntı olur" dedi.11 metrelik yolcu taşıma teknesi bulunan kaptan Erkan Tarım ise, "Ben 45 yaşındayım.15 yaşından bu yana denizlerdeyim. Her ekim ayında tekneler karaya çıkartılır ve turizm sezonun açılmasına 2 ay kala bakımlar, onarımlar başlar. Gelin ve damat gibi bakımları yapıldı. Nisan başında denize indirip Bismillah diyeceğiz" diye konuştu.11 kişilik gezi teknesinin kaptanı Hakan Katan da, "Babamızdan kalan mirası devam ettiriyorum. Genç yaşlarda deniz ile tanıştım. Bu aylarda kendi imkanlarımla teknemin bakımını yaparım. Nisan başında denize indiririz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHakim bir noktadan limanda karaya çekilmiş tekneler genel görüntüTeknelerin bakımını yapan usta, kaptanlar sahipleri genel-ayrıntılı görüntüTekne sahibi ve kaptanlarla röportajHaber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),  

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Mersin'de banklar kaldırıldı

MERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında banklar geçici süreyle kaldırıldı.

Merkez Toroslar ilçesinde koronavirüs salgını tedbirlerini arttıran belediye, cadde üzerinde ve parklarda olan bankları kaldırdı. Ekipler tarafından sökülen banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Risk almayalım, önlem alalım. Hastalığın yayılmasını önlemek için lütfen gerekmedikçe evden çıkmayalım" çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Belediye görevlileri çalışırken-Bankları yerinden sökerken-Bankları taşırken-Görevliler bankları araca yüklerken-Genel ve detay Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti. 

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi, Başiskele sahiline akın etti. Yağışlı havaların sona erip, havaların ısınmasıyla evlerinden çıkan kişiler, sahil boyunca parklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe, çay bahçeleri ve lokallerin kapalı olmasından dolayı bazı kişilerin beraberinde getirdikleri yiyecek ve içecekleri banklara oturarak yedikleri görüldü. Evde aldığı önlemlerin yanı sıra günde 1 saat dışarıya çıkarak güneşlendiğini ifade eden Recep Demirhan, "Biz zaten aile büyüklerimizle beraber hepimiz evdeyiz. Günde sadece 1 saat güneşlenebilmek için çıkıyoruz. 1 saat boyunca dışarıda vakit geçiriyoruz. Alışveriş merkezlerine, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Şu anda da ailecek banklarda vakit geçiriyoruz. Kimseyi yanımıza yaklaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kısa bir süre güneşlendikten sonra eve döneceğiz." dedi.  

Görüntü Dökümü -Sahildeki insan kalabalığı -Kayalıklar ve deniz kenarında oturan aileler -Banklarda vakit geçiren insanlar -Bankta oturan kişiyle röportaj -Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli), 

 


Kaynak: DHA

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