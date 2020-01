DHA YURT BÜLTENİ - 11

06.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:50

İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kaplandı.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı, İzmir'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam kıyı hattında yağmur başlayan yağış, iç kesimlere ilerledi. Yağış kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü ve dağlar beyaza büründü. Yer yer kuvvetli olan yağmur, 300-400 metre rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Kar nedeniyle trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken heyelan riskine bağlı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Sabuncubeli Tüneli'nin üzerindeki yolun trafiğe kapandığı öğrenildi.

Tekirdağ'da gürültü cinayeti Tekirdağ'da, sokakta 'gürültü' yüzünden çıkan tartışmada Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i (23), bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak üzerinde meydana geldi. Mersin Can Akçil ve arkadaşı E.K., sokak üzerinde sohbet etmeye başladı. Aynı sokakta oturan L.K. ve akrabası L.Ş., evlerinden çıkıp, ikiliyi gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Uyarının ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cevdet Karaca, yeğenleri olan L.K. ve L.Ş.'nin kavga ettiğini görünce evden aldığı ekmek bıçağıyla yanlarına indi.Yaşanan arbede sırasında Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşen Akçil, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cevdet Karaca, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cezaevinin havalarını kirletmesinden şikayetçi Bucalılar, eylem yaptı

İzmir Buca'da, Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kullanılan yakıt nedeniyle zehirli havayı solumak zorunda kaldıklarını öne süren ilçe sakinleri, Buca Kent Konseyi öncülüğünde bir araya gelerek, eylem düzenledi. Bucalılar, halk sağlığı açısından önlem alınmasını isterken, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Bağcılar da cezaevinin taşınması için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Buca'da komple arsa alanı 73 bin 924 metrekare olan Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun taşınmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, halk cezaevinden çevreye yayılan kötü koku ve kirli havadan şikayet etti. Buca'daki Menderes, Barış, Vali Rahmi Bey ve Yiğitler mahallelerinin sakinleri, cezaevi bacalarından çevreye yayılan atıklar nedeniyle balkona dahi çıkamadıklarını söyleyerek sağlıklarının tehlike altında olduğunu öne sürdü ve önlem alınmasını istedi. Belediye önünde, Buca Kent Konseyi öncülüğünde toplanan ilçe sakinleri, 'Zehir solumak istemiyoruz', 'Pencere açamaz, balkona çıkamaz olduk', 'Kömür değil doğal gaz' yazılı pankartlar açtı.'HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR'Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Bağcılar; özellikle Barış, Menderes, Vali Rahmi Bey mahallerinde yaşayanların, cezaevinin bacasından yükselen kara dumanlar nedeniyle nefes almakta bile zorlandığını söyledi. Buca Kent Konseyi olarak cezaevi savcısıyla görüşmeler yaptıklarını da anlatan Bağcılar, "Cezaevi yetkililerinden cezaevinde doğal gaz sistemi bulunmadığını bu nedenle katı yakıt kullanıldığını ve ısıtma sisteminin yenilenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurulduğunu öğrendik. Her yıl dünya çapında 7 milyon insan hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. Avrupa'nın havası en kirli 10 kentinden 8'i Türkiye'de. Hava kirliliği sadece bir çevre sorunu değil aynı zamanda insan sağlığını bozan, yaşam süresini kısaltan, hayat kalitesini düşüren bir tehdittir" dedi.'DOĞAL GAZ SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ'Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, 2016- 2018 tarihlerinde 52 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle erkenden hayatını kaybettiğini açıklayan Mürüvet Bağcılar, anayasanın 17'nci ve 56'ncı maddelerinin de kişiye maddi- manevi varlığını koruma, geliştirme ya da sağlıklı çevrede yaşama hakkını tanıdığını kaydetti. Bağcılar, şöyle konuştu: "Türkiye'nin taraf olduğu anayasanın 90'ıncı maddesi üst hukuk normu olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2'nci maddesi, yaşama hakkını mutlak ve vazgeçilmez temel insan haklarının başında saymıştır. Buca Cezaevi'nde kullanılan katı yakıt nedeniyle Buca halkı nefes alamaz balkona çıkamaz durumdadır. Pek çoğunda solunum sistemi hastalıkları gelişmiştir. Birçoğu evlerini satarak mahallelerinden uzaklaşma derdindedir. Temiz hava bir lüks değildir, temel bir insan hakkıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum insanları kirli ve zehirli havayı solumaya zorlayamaz. Derhal doğal gaz sistemine geçilmesini istiyoruz. Gerekli değişiklikleri yapmak üzere önce Adalet Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İzmir Valiliği'ne konuya ilişkin tüm yetkililere çağrımızı yineliyoruz. Buca Kent Konseyi'nin imza kampanyası başlamıştır."CİMER'e şikayette bulunduklarını belirten mahalle sakini Özcan Çetin de "Kent Konseyi öncülüğünde mahalle olarak dilekçe verdik, cezaeviyle görüştük. Bütçe olmadığı için herhangi bir iyileştirme yapılamıyor. Biz de hem Menderes Mahallesi hem çevredeki mahalleler olarak imza kampanyası ve benzeri çalışmalar başlattık. Kent Konseyi öncülüğünde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı Türkiye'nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecekTürkiye'nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi. Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.600 METRE KALDITünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, "Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergahımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz. 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı" dedi.GAZİANTEP- İSTANBUL ARASI KISALMIŞ OLACAKTünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100'üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise "Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

İzmirli taksicilerden tablete karşı imza kampanyası İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamaları kapsamında, taksilere tablet takılması zorunlu kılındı. Bazı taksiciler, tabletlerin tek firma üzerinden satılmasına tepki göstererek, imza kampanyası başlattı. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, tabletlerle taksi duraklarının pasifize edildiğini öne sürdü. İzmir'deki taksiciler, 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamalarına geçmeye hazırlanıyor. Uygulama kapsamında taksicilere takılacak tabletler ile cihazlar internet üzerinden erişime açık hale getirilecek. Sistemle internetten veya mobil uygulama üzerinden taksi çağrılabilecek. Yaklaşık 2 bin 500 taksici, imza kampanyası başlatarak, tabletlere itiraz etti. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Pala, yeni sistemle taksi duraklarının atıl hale geleceğini savundu. Pala, "Biz tablete karşı değiliz. Ancak süreçte bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyoruz. Bu tabletlerle müşteriler, araçlar durakta kontak kapalıyken taksi çağıramayacaklar. Hal böyle olunca duraklar atıl hale getirilecek. İzmir'de var olan taksi durağı kültürü de ölmüş olacak. Kontak kapalıyken de müşterinin ulaşabileceği ve durakları da içine alan sisteme sahip başka firmalar da var; fakat tek firmada ısrar ediliyor" diye konuştu.Sistemin taksi duraklarını kapsamaması ve pahalı olması gerekçeleriyle uygulamaya karşı olduklarını söyleyen Pala, "İzmir'de 3 bin 500 taksi var. 425 TL'ye tabletleri takabileceğini söyleyen firmalar olmasına rağmen bizlere dayatılan firma, tabletleri 2 bin TL'den takıyor. Toplamda 5,5 milyon TL civarında bir para ortaya çıkıyor. Biz de bu duruma karşı çıkarak imza kampanyası başlattık. Resmi kurumlara da başvurduk. Bu sistemin çalışabilmesi için oda bünyesinde yazılımcıların olması gerekiyor ve sürekli güncelleme lazım. Şu anda bu hizmeti verebilecek kimse yok. Bunun yanı sıra sistemin durakları da kapsaması gerekiyor. Başka türlü başarılı olma şansı yok. O yüzden 2 bin 500 civarında imza topladık. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Umutluyuz ve haklı çıkacağız" dedi. 'EnTaksi İzmir' ve 'VIP Taksi' uygulamaları, yarın hizmete alınacak.

