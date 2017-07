Dha Yurt Bülteni - 10

Bakan Tüfenkçi "Darbe olmasaydı milli gelirimiz bugün 50 milyar TL fazla olacaktı"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi 15 Temmuz darbesi nedeniyle Türk ekonomisinin büyüme performansını sekteye uğrattığını söyledi. Tüfenkçi"Eğer 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi ile milletimize ve ekonomimize yöneltilmiş bir tehdit olmasaydı, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyüme oranlarımız 2015 yılının aynı dönemlerindeki gibi gerçekleşseydi ekonomimiz daha yüksek gelir seviyesine ulaşacaktı. Öyle ki, 2015 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüyen ekonomimiz 2016 yılında da bu düzeyde büyümeyi başarsaydı;bugün milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar TL daha fazla olacaktı." Dedi



Kayseri Ticaret Odasının yeni binasının açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, çok sayıda milletvekili Vali Süleyman Kamçı,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TSEK Başkanı Bendevi Palandöken, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Arıza nedeniyle toplantının yapıldığı salonda 10 dakikalık elektrik kesintisi yaşanırken, Bakan Bülent Tüfenkçi, 15 Temmuz darbesinin Türkiye'ye olan ekonomik maliyetini anlattı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, konuşmasına"15 Temmuz'a rağmen en hızlı büyüyen ekonomilerden olduk. Türkiye Ekonomisi, tüm dünyayı etkisi altına alan 2009 yılındaki Küresel Ekonomik Krizden bu yana kesintisiz bir şekilde 27 çeyrek boyunca ortalama yüzde 7 oran ile büyümeyi başarmıştır. Ancak 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi bu kesintisiz büyüme performansını sekteye uğratmıştır. Her şeye rağmen güçlü ekonomimiz toparlanma sürecini hızla hayata geçirmeyi başarmıştır. Eğer 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi ile milletimize ve ekonomimize yöneltilmiş bir tehdit olmasaydı, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyüme oranlarımız 2015 yılının aynı dönemlerindeki gibi gerçekleşseydi ekonomimiz daha yüksek gelir seviyesine ulaşacaktı. Öyle ki, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 7,4 oranında büyüyen ekonomimiz 2016 yılında da bu düzeyde büyümeyi başarsaydı;bugün milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar TL daha fazla olacaktı" diyerek başladı.



KREDİ KURULUŞLARININ NOT İNDİRİMLERİ SİYASİ KAYGI



Tüfenkçi, 15 Temmuz 'un hemen ardından da not indirimlerinin tamamı siyasi kaygılar güttiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Yine benzer olarak, gerek AB tanımlı borcun gelire oranında, gerekse de bütçe açığının gelire oranında birçok Avrupa Birliği ülkesinin gıpta ile baktığı bir konumda bulunan ülkemiz bu ülkelere kıyasla daha düşük kredi notları ile notlandırılmıştı.



Gelin size, 15 Temmuz ile beraber ekonomimiz ve ülkemiz üzerinde oynana oyunun resmini bir de şöyle çizmeye çalışayım. 2015 yılı sona erdiğinde 3,2 milyon seviyesinde olan işsiz sayısını 2016 yılının ilk beş ayı sonunda 2,9 milyona kadar düşürmeyi, işsizlik oranımızı ise, yüzde 9,4'e kadar geriletmeyi başarmıştık. İşsizliğin azaltılması ve vatandaşlarımıza istihdam sağlanması noktasında çalışmalarımız yoğunlukla devam etmekteydi ancak 15 Temmuz gibi bir ihanetin sonucunda ekonomimize ağır faturalar ödenmek istendi. 2016 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 2,9 milyon kişi olan işsiz sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 3,9 milyona kadar yükseldi, istihdam edilen kişi sayısı da yaklaşık 1 milyon geriledi. 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşanmasaydı bugün işgücü istatistikleri bazında bahsettiğim 2016 yılının Mayıs ayından daha iyi bir konumda olabilecektik. Ancak,bütün bu ihanetler bizi yolumuzdan çevirmedi ve 15 Temmuz'un türlü olumsuzluklarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde işgücü piyasalarımıza yeniden can suyu sağladık; İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 1,1 milyon kişiye istihdam sağladık"



FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin hemen ardından felaket tellallığı yapan kesimlerin çirkin oyunlarını borsa üzerinde de yürütmeye çalıştıkmlarını kaydeden bakan Tüfenkçi"15 Temmuz'un hemen sonrasındaki haftada BIST100 endeksi %13,3 değer kaybı ile 22 Temmuz ile sona eren haftada 71 bin puana kadar gerilemişti.Buna bağlı olarak Borsa İstanbul'un piyasa değeri bir hafta içerisinde 80 milyar TL azalmıştı. İşte bu çirkin oyuna alet olan kesimler bu gerilemenin devam edeceğini ve borsamızın çöküntüye gireceğini düşünmüş olsa da bugün geldiğimiz noktada Borsa İstanbul Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesinde işlem görmektedir.



Özellikle Nisan ayındaki halk oylamasının ardından milletimizin evet dediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş döneminin başlamasıyla beraber piyasalardaki alıcılı seyir güçlenerek devam etmiştir." Dedi



ESNAF KREDİLERİNDE YUKARI DOĞRU ARTIŞ TRENDİ BOZULMAMIŞTIR.



Geçtiğimiz yıl yaşanan kanlı darbe girişiminin hemen ertesinde esnafın kepenk kapatmak yerine, mallarıyla bedenleriyle canhıraş bir biçimde siper olduğunu anlatarak, salondan alkış alan Bakan"İktisadi ve sosyal hayatın sürmesi için birilerinin ekonomiyi durduralım çağrısının aksine esnafımız ve tüccarımız dik ve omurgalı durmuşlardır.Hain darbe girişiminin etkilerinin görülmesi bakımından 2016 yılının ve 2017'nin ilgili dönemlerinin kıyaslanması gerektiği kanaatindeyim. 15 Temmuz Darbe Girişimi esnaf ve sanatkarlar için ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirse de oturmuş kredi ve kefalet kooperatifçiliği ekonomimizin kılcal damarlarına vurulmak istenen bu darbeyi emmiş, esnaf ve sanatkarlarımızı korumuştur. Bir de kurulan kapanan şirket istatistiklerine bakalım. Darbe girişimi öncesi (1 Ağustos 2015 - 1 Temmuz 2016) kurulan şirket sayısı 122 bin 839, kapanan şirket sayısı 43 bin 466'dır. Yani mevcut şirket sayısı 79 bin 373'tür. Darbe girişimi sonrası (1 Ağustos 2016 - 1 Temmuz 2017) kurulan şirket sayısı 118 bin 288, kapanan şirket sayısı ise 38 bin 323'tür. Yani mevcut şirket sayısı 79 bin 965'tir. Görüldüğü üzere yerli şirketlerin sayısında azalmadan ziyade bir miktar da olsa artış yaşanmıştır. Bir başka dikkat çekeceğim noktada darbe girişimi sonrası kapanan şirket sayısı, darbe girişimi öncesi kapanan şirket sayısından daha azdır. Yani milletimiz hain darbe girişimine karşı her alanda direncini göstermiştir" diye yorumda bulundu



15 TEMMUZ'UN EN AĞIR FATURASI TURİZM SEKTÖRÜNE KESİLDİ



15 Temmuz hain darbe girişiminin en ağır faturası turizm sektöründe gözlemlendiğinin altını çizen Bakan Bülent Tüfenkçi " Oluşturulan suni algı sonucu 2016 yılının Temmuz ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı yüzde 36,7 oranında geriledi. Temmuz sonrasından yıl sonuna kadar geçen dönemde ise turist sayısındaki gerileme aylık ortalama yüzde 26 oranında gerçekleşti. 2017 yılıyla beraber bu alandaki yaralarımızı da hızla sarmaya başladık. Yılın ilk beş ayı itibarıyla ülkemize gelen turist sayısı yüzde 5,6 artış gösterirken Nisan ayında yüzde 18,1, Mayıs ayında ise yüzde 16,2 artış göstermiştir. İnanıyoruz ki bu yaz sezonunda turizm sektörü geçen yılın ağır faturasının yaralarını hızla saracak. 15 Temmuz'da yaşanan ve başarısız olan hain darbe girişiminin turizme etkisini şöyle de değerlendirebiliriz.15 Temmuz'dan önceki 10 aylık dönemde ülkemize gelen turist sayısı 24,2 milyon iken darbe girişimi sonrasındaki 10 aylık dönemde ise bu sayı 19,9 milyon kişiye gerilemiştir. Ortalama bir turistin harcama miktarının 700 dolar olduğu değerlendirilirse 15 Temmuz hain darbe girişimi ile beraber turizm gelirlerindeki gerilemenin yaklaşık 3 milyar dolar olduğu değerlendirilebilir" diye konuşmasını sürdürdü:



DIŞARDAN GELEN YATIRIMLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin iradesi sayesinde hain darbe girişiminin gerek uluslararası gerek yerli yatırımcı üzerinde etkisinin neredeyse hiçe yakın olduğunu, hatta bazı verilerde artışı engelleyemediğini belirten Tüfenkçi, konuşmasını şöyle bitirdi :



"Oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen ülke ekonomimize dış dünyanın ilgisi azalmamıştır. Darbe girişimi öncesi (1 Ağustos 2015- 1 Nisan 2016) gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 9,6 milyar dolar iken, darbe girişimi sonrası gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı (1 Ağustos 2016- 1 Nisan 2017) 9,4 milyar dolardır. 2016 yılı ilk dört aylık doğrudan yabancı sermaye miktarı 3,4 milyar dolar iken 2017 yılı ilk dört aylık yabancı sermaye miktarı ise 3,6 milyar dolardır. Bu rakamlara baktığınızda darbe girişiminin olumsuz etkisini yabancı yatırımlar bazında telafi ettiğimizi ve hatta dört aylık veriler bazında geçen seneye göre iyileşme olduğunu göreceksiniz. 2016 ilk dört ayında gelen iştirak sayısı 59 iken bu senenin ilk dört ayında gerçekleşen iştirak sayısı ise 67. Hatta şunu da ifade edeyim darbe girişimi sonrası 2016 Ağustos- Aralık dönemine baktığınız da 84 iştirak gerçekleşmiş. Bu da o sene gerçekleşen iştiraklerin yüzde 41'ine tekabül ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında bu oran yüzde 43 olmuş. Bütün bu veriler bize hain darbe girişiminin gerek uluslararası gerek yerli yatırımcı üzerinde etkisinin neredeyse hiçe yakın olduğunu, hatta bazı verilerde artışı engelleyemediğini söyleyebiliriz."



TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK İHANET



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'de sözlerine 15 Temmuz'un yıldönümüye ilişkin konuşma yaparak başladı. Özhaseki,"15 Temmuz sadece ülkemize yönelik hain darbe girişimi değil. Tüm mazlum milletlerin ümidine yapılmış bir girişimdir. Bu darbe girişimi Türkiye 'nin tarihinde karşılaştığı en büyük ihanettir. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve dirayeti, milletimizin cesareti ve desteğiyle bu önemli tehlikeyi atlattık. Şu anda arınma dönemindeyiz. Sızıntı sızıntı diye devletin içine sızanları, beyinleri yıkayanları temizlemeye başladık. Bu mücadele haksızlık olmasın eyvallah ama devletine hainlik yapanlar, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi acımasızca öldürenler de elbette cezasını çekecek. Kanun Hükmündeki kararname PKK ve FETÖ örgütleri için çıktı."dedi



KILIÇDAROĞLU BANA YALANLAR UYDURDU



Özhaseki, Kayseri Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine adaletsizce saldırdığını ve bunun karşılığında kazandığı davalardan millete sucuk ısmarladığını da dile getirerek,"Adalet, adelet diye bu gün yollara düşenler, benim olayımda olduğu gibi gerçekler ortaya çıkınca kös kös gidiyorlar. Benimle, belediyemle ilgili 300 sayfa yalanlar yazdılar. Şimdi koltuk altından kaçmasın diye yalpa yapıp, kendini yollara vuruyor. Hakimlere, savcılara iftiralarda bulunuyorlar" diye sözlerini tamamladı



KTO yeni hizmet binasının açılışında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TSEK Başkanı Bendevi Palandöken ve KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'da birer konuşma yaptılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Açılıştan genel görüntü



Ticaret Odası Başkanının konuşması



Gümrük ve Ticaret Bakanının konuşması



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması



Ticaret odası hizmet binasının açılması



Detay



Haber: Oktay ENSARİ Kamera: KAYSERİ, DHA



==========================================



Adana'da satırlı silahlı kavga: 9 tutuklama



O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ



ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahlı ve satırlı kavgada 9 kişi tutuklandı.



Olay, 5 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş sürücüsü Emre K., yolda yürüyen 70 yaşındaki Sadık Batarlar'ın ayağının üzerinden geçti. Ayağı ezilen Batarlar, dolmuş sürücüsünden şikayetçi olacağını söyleyerek hastaneye gitti. Bunun üzerine Emre K., yanına durak başkanını ve arkadaşlarını da alarak hastanede bulunan Batarlar'dan özür diledi. Hastanede anlaşamayan tekrar tartışarak ayrıldı.



YOLDA KARŞILAŞTILAR



Dolmuş sürücüsünden şikayetçi olmak için, 5 Ocak Polis Merkezi'ne giden Sadık Batarlar ve oğlu Kadir Batarlar karakol dönüşü, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde dolmuş sürücüsü Emre K. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Sözlü tartışmanın tekrar başlamasın üzerine, Emre K. ve beraberindeki 8 arkadaşı, Kadir Batarlar'ları kovalamaya başladı. Kendini korumak için otomobilinde bulunan satırı alarak, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içindeki markete kaçan Batarlar'a, 9 kişi, yangın söndürme tüpleri ve sopalarla saldırdı.



Kavganın büyümesi üzerine Murat K. ve Ömer D.'de elinde satır bulunan Batarlar'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Kadir Batarlar'ın ve tesadüfen orada bulunan Bayram Sürgel'e isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



9 KİŞİ TUTUKLANDI



Güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tek tek tesbit etti. Kavgaya karışan Seyit S., Halil D., Ömer D., Yalçın B., Murat K,. Cahit K., Emre Y., Hakan K., ve dolmuş sürücüsü Emre E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yaralı satırlı saldırgan Kadir Batarlar'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Zanlıların polis aracından indirilmesi



Adli Tıp Birimi'ne girdirilmeleri



(Güvenlik Kamerası)



Akaryakıt istasyonunun marketindeki kavganın görüntüsü



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



====================================



MHP'li Tanrıkulu'dan CHP'ye eleştiri



MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' adı altında HDP ile kol kola yürüdüğünü öne sürdü.



MHP Manisa İl Başkanlığı kongresi Büyükşehir Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapıldı. Mevcut İl Başkanı Erkan Öztürk'ün tek aday olarak katıldığı ve güven tazelediği kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları katıldı. Kongreye katılan Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nun konuşmasının ardından salondan ayrıldı.



Kongreye divan başkanı olarak seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, konuşmasında hükümetin iç ve dış politikasını eleştirdi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi siyasi alanda da bıçak sırtı bir süreçten geçtiğini belirten Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü de eleştirdi. CHP'nin HDP ile kol kola yürüdüğünü ileri süren Tanrıkulu, "Batman'da şehit edilen rahmetli öğretmen Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen, HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrını partimiz içerisinde nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi ne ilginç değil mi? Bir yanda vatanını, toprak bütünlüğünü, al bayrağı ve milletini özendiren ülkücü hareket, öte yanda adalet kisvesi altında dış mihrakların taleplerini yerine getiren zavallılar. Karşımızda bir adalet anlayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık ve bir nifak amacı vardır. Ama milletimiz bunu yutmaz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Kongreden görüntü,



-MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun konuşmasından görüntü.



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,



====================================



MDF deposunda çıkan yangında 2 işçi zehirlendi



AYDIN'da, MDF imalatı yapılan bir işletmenin deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında dumandan zehirlenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.



Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1071 Sokak'ta yer alan Serkan Zor'a ait MDF imalatı yapılan işletmenin deposunda, bugün saat 15.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek müdahale etti. 6 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiyeci tutuşan toz talaşları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çıkan dumanlar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale eden iki işçi, dumandan etkiledi. İşçilere önce itfaiyeciler yardım ederken, daha sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Ayakta durmakta zorlanan iki işçi; daha sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



KEPÇEYLE BOŞALTILDI



Yangının söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, depoda bulunan diğer toz talaşların tutuşmaması önlendi. Deponun içinde bulunan toz talaşlar, yangın yerine gelen kepçeyle dışarıya çıkarıldı. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. İşyeri sahibi Serkan Zor yangının neden çıktığını bilmediklerini, bir anda başladığını söyledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



-İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü,



-Fabrikadan dumanların çıkışından görüntü,



-Dumandan etkilenenlerin ambulans ile götürülmesinden görüntü.



Haber- kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,



====================================



Reyhanlı davasında istenen cezalara sevindiler



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı Ankara'daki davada, 9 sanık için 53'er kez müebbet, 11 sanık için 15'er yıla kadar hapis istenmesi, olayda yakınlarını kaybeden aileler tarafından 'memnuniyetle' karşılandı.



Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, düzenlediği basın toplantısında 40 aile ile birlikte Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmaya katıldıklarını belirterek "53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasını duyunca çok sevindik. Biz bunu 4 yıldır bekliyorduk" dedi.



'ADLİYEDE YANLIŞ ANLAŞILMA'



İddianamenin okunmasından sonra salondan çıktıkları sırada sevinçlerini alkışla ifade ederken polis müdahalesi ile karşılaştıklarını anlatan Tuna, bunun 'yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını' söyledi. Tuna, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:



"Bizler sevincimizi dile getirirken, adliyedeki bir başka mahkemede protesto olduğunu duyduk. Orada yapılan protesto ile karşı karşıya geldiğimizde arada kaldık. Polis bir anda kimin ne olduğunu anlayamadı. Biz her ne kadar şehit ailesi olduğumuzu da söylesek de çevik kuvvetin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldık ve anneler ile kardeşlerimiz, dernek başkan yardımcısı Ahmet Yumuşak darp edildi. Bütün bunların olmamasını arzu ederdik. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı meydana geldi ve iyi bir görünüm değildi."



ŞİKAYETÇİ OLDU



Polis müdahalesi sırasında başından yaralanan Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Yumuşak ise "Olaydan üzüntü duyuyuyoruz. Bir polis şehit yakınına vurabilir mi? Şehit annesine vurdukları için elinden aldım sonra da başıma telsizle vuruldu, biz bunu hak etmedik. Çok bedeller ödedik. Çok derinden üzüldük, polisten şikayetçi oldum" diye konuştu.



Basın toptlantısına katılan Edibe Çalım adlı vatandaş ise mahkeme salonundan çıkarken polislerin kendilerini 'itmesine ve darp etmesine' üzüldüklerini söyledi. .



Görüntü Dökümü



------------------------



Dernek binasında oturan yöneticiler



11 mayısta ölenlerin fotoğrafları



Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın açıklaması



Dernekteki üyeler



Başından yaralanan Ahmet Yumuşak'ın konuşması



Edibe Çalım'ın konuşması



SÜRE: 05'46" BOYUT: 183 MB)



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),



===========================================



Kemah'tan geçen Karasu'da rafting yapıldı







ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Kemah İlçesi'nden geçen Fırat'ın kolu olan Karasu Nehri'nde rafting yaptı.



Vali Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Tümay Özgür olduğu halde Erzincan- Kemah karayolunun 13'üncü kilometresindeki Dumanlı mevkisinde Karasu Nehrine girdi. Erzincan Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri ile birlikte bota binen Vali Arslantaş, parkurlarda zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı. Yaklaşık 4.5 kilometrelik parkurda ilerleyen botlar akıntının yüksek olduğu yerlerde yürekleri ağza getirdi.



Erzincan eski valilerinden rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun 1990'larda başlattığı doğa sporları ile ünlenen Erzincan'ın terörle değil doğa sporları ile anılacağına dikkati çeken Vali Arslantaş, şunları söyledi:



"Jandarma komutanlığı personelimiz çok başarılı bir operasyon yaptı, 4 teröristi etkisiz hale getirildi. Aldığımız güvenlik tedbirleriyle Karadeniz bölgesine geçişlerine de fırsat vermemek için gece gündüz arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Ancak terör Erzincan'ın gerçeği değil, Erzincan'ın gerçeği doğa sporları, rafting, yamaç paraşütü ve traking. Doğa sporlarının başkenti Erzincan'da uluslar arası standartlarda zorluluk derecesi 3 olan yaklaşık 4,5 kilometrelik rafting parkurunu geçtik. Zaman zaman heyecanlandık. Tüm macera severleri ve doğa tutkunlarını buraya davet ediyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Botların suya indirilişi



-Valinin hazırlanması ve rafting öncesi bilgi alması



-Valinin bota binmesi



-Botların suda ilerlemesi



-Botların dalgaların arasından geçişleri



-Vali Arslantaş ile röp



Haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,



===========================================



Konya'da mahalle halkı uyuşturucuya karşı mücadele başlattı



KONYA'da polisin daha önce birçok kez uyuşturucu operasyonu düzenlediği Doğanlar Mahallesi'nde toplanan mahalle sakinleri, son zamanlarda meydana gelen uyuşturucudan kaynaklı ölümlerden etkilenerek, uyuşturucuya ve uyuşturucu satıcılarına karşı savaş açtıklarını açıkladı.



Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik gurup yürüyüş yaparak uyuşturucu satıcılarının ve mahalleye uyuşturucu almaya gelecek kişileri uyardı. Gurup adına konuşan İsmail Çokkaynar, "Doğanlar Mahallesi uyuşturucunun satıldığı yerdir. Biz mahalle sakinleri olarak bu olaya el atmış bulunmaktayız. Her gün ama her gün çocuklarımız ölüyor. Geliyorlar buradan alıyorlar zehirlenip ölüyorlar. Biz uyuşturucuyla sadece Doğanlar Mahallesi'nde değil tüm Konya'da savaşacağız. Valimizden, Belediye Başkanımızdan destek istiyoruz. Polislerin de bizimle beraber çalışmasını istiyoruz" dedi.



HER GÜN ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜYOR



Son zamanlarda artan uyuşturucu ölümlerine dikkat çeken İsmail Çokkaynar, "Her gün çocuklarımız ölüyor. Her gün bir yerlerden çocuk toplayıp hastanelere yetiştiriyoruz. Tanıyalım tanımayalım her çocuğu hastanelere götüreceğiz. Biz çocuklarımızın ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Ecelimizle ölmek istiyoruz. Torbacılık yapan, satıcılık yapan varsa da burada yaptırtmayacağız." diye konuştu.



Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından grup 'Ölmek var dönmek yok' sloganı attıktan sonra dağıldı.



(Görüntü Dökümü:



--------------------



-Toplanan mahalle halkından görüntü



-Yapılan basın açıklaması



-Tedbir alan polisten detay



(KJ: Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )