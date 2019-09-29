Dha istanbul bülteni-1

29.09.2019 09:02

KAĞITHANE'DE YERALTI HATLARINDA PATLAMA

* Kağıthane'de yeraltı elektrik ve doğalgaz hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL

Kağıthane'de yer altı doğalgaz borusu ve elektrik hattında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay Gültepe Mahallesi Budak Sokak'ta 19: 00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde patlama sesi duyan ve yeraltından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ELEKTİRK VE DOĞALGAZI KESTİLER

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerken İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını kesti. Yapılan ölçümler sonucunda olayın yeraltı hatlarında yaşandığı belirlendi. Elektrik ve doğalgaz ekipleri tarafından küçük çaplı patlamanın yaşandığı yer kazıldı. Kazılan yerde patlama nedeniyle çukur oluştuğu belirlenirken yeraltı hatlarını tamir etmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışmasından detaylar

-Polisin önlemi

-Ekiplerin kazı çalışmaları

-Genel ve detaylar

28.09.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190928202

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2- BAĞCILAR'DA BİNA SAKİNLERİNİ KORKUTAN ÇATLAK

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,- İSTANBUL'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'da 4 katlı bir binanın kolonunda, çatlaklar oluştu. Evlerinde korkarak kaldıklarını söyleyen daire sakini, ekiplerin binaya gelip inceleme yapmasını bekliyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde İstanbul'da bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Evlerine girmeye korkan bazı İstanbullular geceyi parklara kurdukları çadırlarda ve arabalarında geçirdi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 542 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sakinleri birinci kattaki dairenin kolonunda ve balkon duvarında çatlaklar oluştuğunu belirtti

"GELECEĞİZ DEDİLER AMA GELEN YOK"

Daire sakini Ali Seydi Döğer, "Depremden önce çok hafif bir çatlak vardı burada. Depremin ardından tamamen bu hale geldi. Ben de onun akabinde büyükşehir belediyesine, Bağcılar belediyesine haber verdim. Yaklaşık 30 saat falan oldu kimse hala gelemedi. Bu binada 10 daire var yaklaşık 50 kişi yaşıyor görüyorsunuz durumu. Depremden önce böyle değildi. Depremden sonra bu hale geldi. Demir çürümüş burada insan sağlığı bu kadar basit mi? Alttaki dükkanda da hafif çatlaklıkların olduğu söyleniyor. Ne durumda biz bilmiyoruz. Burası binanın ortasındaki kolon. Yaklaşık 10-15 kere aramamıza rağmen geleceğiz diyorlar ama kimsenin geldiği yok İlk gün dışarıda yattık dün de yatacaktık soğuk olduğu için çocukları ben bırakmadım. Nereye gideceğiz ama bir yetkili gelip bize bilgi verse kendi başımızın çaresine bakarız. Ben zaten kiracıyım burada hem diğer dairedekiler de aynı tedirginliği yaşıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çatlayan bina kolonu

-Duvardan yere dökülen taşlar

-Balkon duvarındaki çatlaklıklar

-Daire sakini ile röportaj

-Binadan görüntü

28.09.2019 - 18.07 Haber Kodu : 190928172

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3- "SESSİZ AYAKKABILAR YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Gecede "Yaşama Hak Tanıyın" konulu karikatür yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL

Farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma gününde Umut Vakfı "Kadın, Şiddet, Cinayet, ve Bireysel Silahsızlanma" üzerine oturum düzenledi. Oturuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Dr. Ayhan Akcan, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen program ilk olarak Sergi Sarayı Topkapı salonunda bulunan "Yaşama Hak Tanıyın" konulu uluslararası karikatür yarışmasında ödül alan eserlerin bulunduğu sergi ile başladı. Programda ayrıca, bireysel silahlanma sonucunda hayatını kaybedenler için "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. Seremoniye bireysel silahlarla evlatları Selin Cebeci, Helin Palandöken, Halit Ayar, Serdar Çekiç, Ahmet Emre Çavuş'u kaybeden mağdur aileler de katıldı.

ARTIK EVLATLARIMIZI KAYBETMEYELİM

İnternetten alınan silahla hayatını kaybeden Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, "Dilerim ki bütün dünya silahsız bir gün, kardeşçe, dostça yaşamasını dilerimö ifadelerini kullanırken, Yolda yürürken bir maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş ise, "Bireysel silahlanmaya hep hayır dedik. Hala da hayır diyoruz. Güvenlik kuvvetleri ve özel durumlar dışında kesinlikle bireysel silahlanmaya hayır. Artık daha evlatlarımızı, canlarımızı kaybetmeyelim" şeklinde konuştu.

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Töreninde "Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın" karikatür yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası düzeydeki karikatür yarışmasında 161'i yurtdışından olmak üzere toplam 262 sanatçı ve 568 eser yarıştı. Birincilik Ödülü Ümit Müfit Dinçay, ikincilik ödülü İranlı Karikatürist Sajat Rafeei, Üçüncülük ödülü Rus karikatürist Zlatkovsky Mikhail, Mansiyon ödülleri Muhammet Akyıldız ve Emrah Arıkan ve son olarak Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nün sahibi Endonezyalı Agus Harsanta oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden detaylar

-Helin Palandöken babası ile röportaj

-Sessiz Ayakkabılar yürüyüşü detay

-Ahmet emre Çavuş'un annesi röportaj

-Oturum ve ödül töreni detay

28.09.2019 - 22.07 Haber Kodu : 190928207

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4- KADIKÖY'DE 100 KADIN, 100 KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikayesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.

Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikayesini anlattı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, "Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikayesini paylaşacağız" dedi

Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kağıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.

Platform üyeleri kampanyalarını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kadıköy iskelesinde toplanan platform üyeleri

-Platform üyelerinin ellerindeki kağıtlarla slogan atması

-Grup üyesinin konuşması

-Platform üyelerini izleyen kalabalık

-Platform üyeleri ile röp

-Üyelerin kadın cinayetlerini anlatması

28.09.2019 - 18.06 Haber Kodu : 190928171

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Kaynak: DHA