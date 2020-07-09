DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu

Bulgaristan'ın Lovça şehrindeki 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş Glojen Manastırı'ndan bir rahip, sosyal medyayı dansıyla salladı.

DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu
09.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:42

Bulgaristan'ın Lovça şehrindeki 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş Glojen Manastırı'ndan bir rahip, sosyal medyayı dansıyla salladı. Dans eden rahine Ortodoks Kilisesi'ninden tepki yağdı.

 Bulgaristan'da 'çalga müzik' adıyla ünlenen ve genellikle meyhaneler çalınan şarkıya kendini kaptıran rahip Yeromonah Nektariy Ortodoks Kilisesi'ni kızdırdı. Asıl adı Radomir Balabanov olan rahip, genç yaşta kendini dine adamak istedi. Dünyevi işlerden vazgeçme andı içerek, Gojen Manastırı'nda rahip olan Nektariy, dansın ritmine kapıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Sahnelerde ilgiyi üzerine çekmeyi başarmasa da 7 Haziran'da bir mekanda yaptığı dans, on binlerce kişi tarafından izlendi. Rahip Nektariy yaptığı dansla, Ortodoks Kilisesi'nin tepkisine neden oldu. Kilisenin tepkisine rağmen, rahibin görevden alınmadığı belirtildi.

COVID-19 HEPİMİZİ DELİ DİVANE ETTİ

Rahibin dansına yorum yapan binlerce kişi, "Ne yapsın insan, Covid-19 hepimizi deli divane etti", "O da insan, onun da eğlenmeye hakkı var", "Hristiyanlığın yüz lekesi" gibi farklı yorum ve görüşler yorumunda bulundu. Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler ile ilgili Bulgar Patrikhanesi resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 3 şehidimiz var
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 3 şehidimiz var
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Rubato'nun solisti Özer Arkın hakkında soruşturma başlatıldı
Sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Rubato'nun solisti Özer Arkın hakkında soruşturma başlatıldı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çoklu baro kanun teklifiyle savunma daha da güçlenecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çoklu baro kanun teklifiyle savunma daha da güçlenecek
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül'de başlayacak
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül'de başlayacak
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Davran Cem Yılmaz Çağla Şıkel
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 13:08:12. #1.15#
title