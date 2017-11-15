Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı: Zarraf Hakkında ABD Makamlarından Bilgi Talep Edildi

Dışişleir Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rıza Zarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington Büyükelçiliğince, ABD makamlarından bilgi talep edildi. Yapılan açıklamada "Rıza Zarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington Büyükelçiliğimizce, ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.



Haber: ANKARA,