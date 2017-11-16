Dha Ankara - Başbakan Yıldırımdan Yunanistan'a Taziye Mesajı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Attika bölgesinde dün meydana gelen ve can kaybına yol açan sel felaketi nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a bir taziye mesajı ileterek, Türkiye'nin Yunanistan ile dayanaışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.