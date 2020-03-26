Dezenfektan hırsızları yakalandı Kırklareli'nin Lüeburgaz ilçesinde belediyenin ilçenin çeşitli yerlerine korona virüs önlemleri kapsamında yerleştirdiği dezenfektanlardan birini çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kırklareli'nin Lüeburgaz ilçesinde belediyenin ilçenin çeşitli yerlerine korona virüs önlemleri kapsamında yerleştirdiği dezenfektanlardan birini çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesinde pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, belediyenin de çocukları affederek şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

Lüleburgaz Belediyesinin Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamınca yerleştirdiği dezenfektanlar Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Yaşanan olay, geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı temizlik görevlilerinin dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı. Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi halkın sağlığı için konulan dezenfektanları zarar vererek çalan kişi ya da kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı. Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında harekete geçen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, titiz bir çalışma sonucunda dezenfektanı çalanları kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen çocukların pişman olduklarını söylediği öğrenilirken, çocuklar serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA