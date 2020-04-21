Develi'de bir bina karantinaya alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
21.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:03
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki P. K.'de Covid-19 testi pozitif çıktı. Vatandaşın yaşadığı ev yetkililerce karantinaya alınırken, hasta ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Eve giriş ve çıkışlar yasaklanırken evde 4 kişinin yaşadığı öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA