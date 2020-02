Destici: Devletimize şartsız koşulsuz destek vereceğiz

29.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:52

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin "Bu saldırıdan sonra, Suriye meselesi yeni bir boyut kazanmıştır. Bu olaydan sonra devletimizin alacağı kararlara şartsız koşulsuz olarak destek vereceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı. Toplantıda İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırı ve muhtemel gelişmeler değerlendirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Destici, 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Suriye'nin 20 milyon nüfusunun 10 milyona düştüğünü, bu 10 milyon nüfusun yaklaşık 4 milyonunun da ülke coğrafyasının küçük bir alanı olan İdlib'e hapsedildiğine dikkat çekti. Terör örgütleri bahane edilerek, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan bütün sivillerin üzerine uçak ve helikopterlerle bomba yağdırıldığını hatırlatan Destici, "Ülkemiz yeni bir göç dalgası ve güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Yaklaşan yeni göç dalgası ve güvenlik tehdidine karşı koyabilmek için, başka çare kalmadığından askeri tedbirler almak bir zaruret halini almıştır" diye konuştu.

'SESSİZLİKLERİNİ DESTEK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'Destici, askeri tedbirler başladıktan sonra dahi diplomatik yollarla çözüm üretebilmek için her türlü girişimde bulunulduğunu ifade ederek, "Diplomatik çözüm kapsamında ABD, Avrupa Birliği, NATO üyeleri nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunulmuş, bu muhatapların sessizliği gözümüzden kaçmamıştır. Bu sessizliği aslında İdlib'de yaşanan vahşete zımnen destek olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İdlib'le meşgul olması, Doğu Akdeniz ve Libya'ya olan konsantrasyonumuzu etkileyeceğini, dolayısıyla bu coğrafyalar ile ilgili emellerini daha rahat gerçekleştireceklerini düşünmekte olduklarını biliyoruz. Yapılan diplomatik görüşmeler henüz sona ermemişken, müteaddit defalar, askerlerimize saldırılar olmuş ve bu saldırılar sonucunda maalesef şehitler vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.'TEK YÜREK, TAM DESTEK'Destici, 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan hava saldırısını hatırlatarak şunları söyledi: "Bu saldırıdan sonra, Suriye meselesi yeni bir boyut kazanmıştır. BBP olarak kahraman Mehmetçiğimizin her zamanki gibi, daima yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu olaydan sonra devletimizin alacağı kararlara şartsız koşulsuz olarak destek vereceğimizi ifade ediyoruz. Bugünden itibaren karşı karşıya kaldığımız bu durumun siyaset üstü bir hal aldığı ve herkesin pozisyonunu bu duruma göre yeniden belirlemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ülkemiz içerisinde, bu durumu fırsat bilerek, özellikle bazı şehir ve bölgelerimizdeki demografik yapının hususiyetlerini kendilerine araç yaparak, muhtemel girişilecek her türlü provokatif eylem hususunda ilgili ve yetkilileri uyanık olmaya davet ediyoruz. Kim bu durumu fırsata çevirerek, başta Kahraman Mehmetçiğimizin ve milletimizin moralini bozmak isterse, onları 'hain' olarak niteleyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin tırnağı taşa değmeden, muzafferiyetler diliyoruz. Devletimizi yöneten ve sorumluluk makamında olanlara da geniş feraset, derin basiret ve kararlarında isabet için dua ediyoruz. Bütün milletimizi, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde tek yürek tam destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: DHA