Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Gaziantep FK müsabakası öncesi son idmanı Denizli Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi.

Tüm futbolcuların katıldığı idmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de izlerken, çalışmayı ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, takıma başarılar diledi.

Kaynak: AA