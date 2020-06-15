DENİZLİ Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karahan, kentten ayrıldı
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DENİZLİ Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karahan, kentten ayrıldı

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karahan, kentten ayrıldıVALİLER Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Denizli Valisi Hasan Karahan, törenle uğurlandı.

15.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:17

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karahan, kentten ayrıldı

VALİLER Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Denizli Valisi Hasan Karahan, törenle uğurlandı.

Denizli Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine; Karahan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 11. Komando Tugay Komutanvekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Metin Düz, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve valilik personelleri katıldı. 3 yıl kentte görev yapan Karahan, törene katılanlarla vedalaştı. Kentte güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Karahan, "Denizli'de güzel günlerimiz geçti. Severek çalıştım. Umarım Denizli'de beni sevmiştir. Güzel bir şehrimiz var. Üretici ve bereketli bir şehir. Bu bir nöbet değişimidir. İnşallah bu bayrak daha ileriye taşınacaktır. Denizli her şeyin en iyisine layık" dedi.

DENİZLİ Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Karahan, kentten ayrıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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