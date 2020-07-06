Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi
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Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yapılmasına izin verdi.

Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi
06.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:03

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yapılmasına izin verdi.

Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında COVİD-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, sokak düğünlerine kurallara uymak koşuluyla izin verdi. Alınan karara göre il ve ilçe merkezlerinde, trafiğin yoğun olduğu ana arter ve caddelerde, kalabalığın koronavirüs bulaşma riski açısından sorun oluşturacağı sokaklarda düğünlere izin verilmeyecek. İlçe kaymakamlıklarının, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kendi ilçe sınırları içindeki düğün yapılabilecek sokak ve caddeler ile okul bahçesi, pazaryeri gibi alanların belirlenmesine, bu alanlarda sokak düğünlerine müsaade edilmesine karar verildi. Düğünlerde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemelerin tercih edilmesi istenirken, düğün sürelerinin de kısa tutulmasına ve düğün sahibi tarafından davetlilerin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerinin sağlanması istendi.


Kaynak: DHA

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