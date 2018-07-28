Denizli'de "kanlı ay" tutulması DENİZLİ - 21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Denizli'de Laodikya Antik Kenti'nde "kanlı ay" tutulması gözlemledi.