Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Spor Toto Süper Lig bu hafta güzel maçlara sahne alıyor. Sivasspor - Göztepe maçı yarın başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sivasspor - Göztepe ücretsiz mi? Sivasspor - Göztepe şifresiz kanal var mı?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor - Göztepe maçı yarın başlıyor. Ligin üst sıralarında yer almak isteyen iki takım kıyasıya mücadele edecek. Peki kazanan kim olacak? Sivasspor - Göztepe nerede oynanıyor, hakemleri kim, saat kaçta, hangi kanalda?
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi yani yarın akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak.
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Sivasspor - Göztepe maçı yarın saat 19:30 'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak.
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMLERİ KİM?
SERKAN TOKAT(Hakem)
MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
RAMAZAN KELEŞ(Dördüncü Hakem)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
ATİLLA AKSOY(Temsilci)
MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)