Dalaman Havalimanı uçuşlara açıldı
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Dalaman Havalimanı uçuşlara açıldı

Dalaman Havalimanı uçuşlara açıldı Dalaman Havalimanında, 2 aylık bir sürecin ardından uçuşlara başlandı Korona virüsle mücadele kapsamında, alınan tedbirler çerçevesinde 2 aydır tarifeli uçuşlara ara verilen Dalaman Havalimanında, bugün itibariyle tekrar uçuşlara başlandı.

04.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:11

Dalaman Havalimanı uçuşlara açıldı

Dalaman Havalimanında, 2 aylık bir sürecin ardından uçuşlara başlandı

MUĞLA - Korona virüsle mücadele kapsamında, alınan tedbirler çerçevesinde 2 aydır tarifeli uçuşlara ara verilen Dalaman Havalimanında, bugün itibariyle tekrar uçuşlara başlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından uçuşa açılan Dalaman Havalimanına gelen Pegasus Havayollarının PC2282 sefer sayılı uçağı Dalaman Havalimanına inişine müteakip su takı ile karşılandı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz yaptığı açıklamada; "İki aydan fazla süredir tarifeli uçuş gerçekleşmeyen Dalaman Havalimanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu Havaalanı Pandemi Önleme Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi'ne uygun olarak, tüm tedbirleri almasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Dalaman Başmüdürlüğü ile koordineli olarak, Terminal Binası içindeki uygulamalar YDA Dalaman Havalimanı Terminal İşletmesi tarafından tamamlanmıştır. Dalaman Havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, pleksiglass ayıraçlardan dezefektan stantlarına kadar tüm önlemler fazlasıyla alınmakta ve kullanılan tüm alanlar pülverizatör desteği ile dezenfekte edilmektedir.

Yeni normal sürecine Mülki İdare Amirimiz öncülüğünde, DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü liderliği ve koordinesinde tüm paydaşlarımız ile birlikte adapte olmuş durumdayız. Hem çalışanlarımızın, hem misafirlerimizin, hem de toplumun sağlığı ile ilgili gereken tüm tedbirleri almış bulunuyoruz" dedi.

Dalaman Havalimanı uçuşlara açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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