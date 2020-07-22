DAGC Başkanı Özsoy'dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
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DAGC Başkanı Özsoy'dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıldönümü 101. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

DAGC Başkanı Özsoy'dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
22.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:09

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıldönümü 101. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kongresi'nin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, milli mücadele meşalesinin yakıldığı bir kongre olduğunu belirten Özsoy, "Mustafa Kemal'i 3 Temmuz 1919 günü karşılayarak şehirlerinde konuk eden Erzurumlular, vatanın kurtuluşu yolunda 23 Temmuz günü Mustafa Kemal başkanlığında büyük katılımlı bir kongre toplayarak Cumhuriyetin kurulmasına temel oluşturacak kararlara imza attılar. O gün tüm dünyaya ' Milli iradenin' her türlü gücün üzerinde olduğu, tartışılmayacağı ve her şart altında sahiplenileceği ilan edildi. Bugün Kongre'nin 101.yılını büyük bir gururla kutladığımız bu günde millet iradesine sahip çıkmanın ve Cumhuriyet'i kuran şehir olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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