Cyberpunk 2077'nin 1.2 yaması ertelendi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cyberpunk 2077'nin 1.2 yaması ertelendi!

25.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:46
Cyberpunk 2077'nin 1.2 yaması ertelendi!

Tüm dünyada en çok beklenen oyunlardan olan Cyberpunk 2077, çıktığı günden itibaren pek çok eleştiriyle gündeme geldi. Son olarak 1.2 yamasının ertelendiği açıklandı. CDPR tarafından yapılan açıklamada, yamanın ertelenme nedenini stüdyoya yapılan siber saldırılar olduğu söylendi.

CD Projekt Red, Cyperpunk 2077'nin yakında çıkacak olan yaması 1.2'nin yayınlanmasını erteledi.

SİBER SALDIRI NEDENİYLE YAMA ERTELENDİ

Stüdyo, çok sayıda oyun içi kaynak kodlarının ve hassas şirket belgelerinin çalındığını ve şirketin sunucularının bir şifreleme saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. CD Projekt Red yaptığı açıklamada: "Stüdyonun BT altyapısına yapılan son siber saldırı nedeniyle, yapılacak olan 1.2 güncellemesi şu an için maalesef gerçekleşmeyecek. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yamanın bu ay yayınlanması planıyordu, ancak yaşanan sorunlar nedeniyle CDPR, 1.2 yamasının Mart aynının ortalarına kadar gelmeyeceğini açıklandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Sibel Can Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cyberpunk 2077'nin 1.2 yaması ertelendi! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:46:20. #1.14#
title