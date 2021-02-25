Cyberpunk 2077'nin 1.2 yaması ertelendi!

Tüm dünyada en çok beklenen oyunlardan olan Cyberpunk 2077, çıktığı günden itibaren pek çok eleştiriyle gündeme geldi. Son olarak 1.2 yamasının ertelendiği açıklandı. CDPR tarafından yapılan açıklamada, yamanın ertelenme nedenini stüdyoya yapılan siber saldırılar olduğu söylendi.

CD Projekt Red, Cyperpunk 2077'nin yakında çıkacak olan yaması 1.2'nin yayınlanmasını erteledi.

SİBER SALDIRI NEDENİYLE YAMA ERTELENDİ

Stüdyo, çok sayıda oyun içi kaynak kodlarının ve hassas şirket belgelerinin çalındığını ve şirketin sunucularının bir şifreleme saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. CD Projekt Red yaptığı açıklamada: "Stüdyonun BT altyapısına yapılan son siber saldırı nedeniyle, yapılacak olan 1.2 güncellemesi şu an için maalesef gerçekleşmeyecek. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yamanın bu ay yayınlanması planıyordu, ancak yaşanan sorunlar nedeniyle CDPR, 1.2 yamasının Mart aynının ortalarına kadar gelmeyeceğini açıklandı.