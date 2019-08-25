Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?

Euronews Türkçe’nin ulaştığı Ankara’daki kulis bilgilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi halihazırda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyona gidilmesi konusunda heyetler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

25.08.2019 12:15
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyona mı gidilecek?

Euronews Türkçe'nin ulaştığı Ankara'daki kulis bilgilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi halihazırda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidilmesi konusunda heyetler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.


Bu doğrultudaki eleştirilerin son birkaç aydır hükümetin üst düzey isimleri tarafından dillendirilmesi, sistem revizyonuna yönelik gereksinimin geniş kesimler tarafından da kabullenildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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