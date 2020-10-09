Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek
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Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek

09.10.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:19
Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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