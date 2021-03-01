Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Oktay, Twitter hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı haberini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe