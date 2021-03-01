Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk"

01.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Oktay, Twitter hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı haberini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:28:56. #1.14#
title