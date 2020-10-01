Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yeni Yasama Yılı" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yeni Yasama Yılı" mesajı Açıklaması

01.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, milletvekillerimize Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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