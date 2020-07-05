Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidroelektrik santrallerinin toplu açılış törenine canlı bağlantıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidroelektrik santrallerinin toplu açılış törenine canlı bağlantıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2019'da yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidroelektrik santrallerinin toplu açılış törenine canlı bağlantıyla...
05.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2019'da yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye'nin büyürken ve gelişirken enerji üretiminin daha da artacağını anlattı.

"Bu fabrika sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de ihtiyacını karşılayacak, özellikle böyle güçlü bir kapasitede üretim yapacak." diyen Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yılda elektrikte ortalama yüzde 5 talep artışıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Erdoğan, "Bu artışın yerli ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli şekilde karşılanması için son 18 yılda yıllık ortalama yüzde 6,1'lik kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık." dedi.

"Sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz"

Son 18 yılda devreye alınan 68 bin megavat kapasitenin yüzde 55,4'ünün yerli ve yüzde 49,3'ünün de yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyleyen Erdoğan, bu yatırımların karşılığı olarak 2019 yılında elektrik üretiminin yüzde 62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık. 2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik. Bugün toplam 1.439 megavat gücündeki 52 hidroelektrik santralimizin resmi açılışını gerçekleştirerek, dikkat edin 52 hidroelektrik santralinden bahsediyorum, bunların açılışını gerçekleştirirken bu alandaki sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kirli enerji değil, temiz enerji ve bu temiz enerji ile benim halkım rahatsız olmayacak."

"Suyun gücünü enerjiye dönüştüreceğiz"

Yatırım tutarı 11,3 milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, son 18 yılda 16 bin 554 megavatlık hidroelektrik santralin kurulu gücünü devreye aldıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böylece aynı dönemde sadece sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Önümüzdeki haftalarda diğer yenilenebilir ve termik santrallerinin de açılışlarını gerçekleştireceğiz. Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasları olacak."

Erdoğan, konuşmasının sonunda açılışı yapılan hidroelektrik santrallerinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Tokat'a canlı yayınla bağlanan Erdoğan, kurdele kesimi için talimat verdikten sonra sözlerini, "Enerji üretimine başladı, hayırlı olsun." diyerek sonlandırdı.

"Bingöl abide bir esere kavuşmuş oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışına da videokonferans yöntemiyle bağlandı.

Bakanlık ve yüklenici Cengiz ve Özaltın firmalarına katkılarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçekten böyle sıkıştırılmış bir anlayışla bu beton yapıların yapılmış olması ve böyle bir barajın burada, dağların arasında kurulmuş olması her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle şöyle 1.120 megavatlık bir güce sahip böyle bir temiz enerjinin üretileceği bu yerde hakikaten adeta bu dönem bir tarih yazılmış oldu. Allah yar yardımcımız olsun çünkü temiz enerji her yerde bir gurur abidesidir, bir gurur vesilesidir. Bu bir termik santrali değil, bir kömür santrali değil, burası bir hidroelektrik santrali olarak pırıl pırıl enerjiyi üretecek olan bir santraldir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bugüne kadar çalışmış olan özellikle vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradan ekmek yemiş olmaları, bundan sonra da yine aynı şekilde çalışacak olanların buradan yiyecekleri helal lokma ile Bingöl böyle abide bir esere kavuşmuş oldu. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"Enerji olmadan ülkeler ayağa kalkmıyor"

Siirt'teki Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış törenine de bağlanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Silindirle sıkıştırılmış böyle bir gövde yapımına sahip bu barajın hakikaten bizim o temel ilkemizi de burada tahakkuk ettiriyor olması ayrı bir bize sevinç vermiştir. Her zaman söylediğim gibi 'Su akar Türk bakar' yok. O artık tarih oldu. Şimdi 'Su akar Türk yapar' işte burada olduğu gibi. Hakikaten çok çok çetin bir yerde." diye konuştu.

Bu bölgelerde Limak ailesinin birçok projeye imzasını koyduğunu anlatan Erdoğan, "Sadece bu değil, buna benzer, bu bölgede yapılan birçok barajlarda Limak grubunun hamdolsun imzası var. Bundan dolayı ben kendilerini ayrıca kutluyorum. Nihat Bey zaten biliyor, kerimeleri bu işte çok büyük emek sahibi. Onu da tebrik ediyorum. Şu anda da bu atılacak adımla inşallah Limak, bu bölgede tarih yazmaya devam ediyor. Bu bölgenin de bir evladı olması hasebiyle bundan dolayı da tabii ki kendileri de gurur duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, her zaman "su medeniyettir" dediklerine dikkati çekerek, "Enerji medeniyetin en önemli uzvudur. Enerji olmadan kalkınma olmuyor, enerji olmadan ülkeler ayağa kalkmıyor. İnşallah işte bu kalite, yenilenebilir enerji ile Türkiye'de ayağa kalkıyor." dedi.

Ardahan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali'nin açılış törenine de bağlanan Erdoğan, bağlantı kurduğu illerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısına bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, açılış törenlerinde hazır bulunan katılımcılardan kurdele ve makasları günün hatırası olarak saklamalarını istedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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