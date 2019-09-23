Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız

23.09.2019 09:15

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı.



Buradaki konuşmasında eğitime verdikleri öneme değinen Erdoğan, devlet olarak gençlerin eğitim ortamını iyileştirmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, son 17 yılda ülkede eğitim öğretim altyapısını adeta baştan sona yenilediklerini, üniversitelerin sayısını 76'dan 206'ya çıkardıklarını hem de akademik kapasitelerini güçlendirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Tek tipleştiren, formatlayan, genç dimağların hayallerini karartan bir eğitim modeli yerine, daha özgürlükçü, yenilikçi, reformist bir modele geçmiş bulunuyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle