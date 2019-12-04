Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

04.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi'ne katılmak için 'ın başkenti 'da bulunan Cumhurbaşkanı , Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.


Kaynak: DHA
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