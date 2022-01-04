Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)