Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde riyakardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı...

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AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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