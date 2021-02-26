Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)

26.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

Cumaya gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu. Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.  Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür etti. Erdoğan, doğum günü pastasını kestikten sonra camiye doğru hareket etti.

 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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