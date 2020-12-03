Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi
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Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi

03.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:26

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi.

Bölgede hayvansal atıklardan oluşan kokunun giderilmesi, haşereyle mücadele, ilçenin tanıtımı ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ilk etapta 14 dekarlık alana 40 bin lavanta fidesi dikildi.

Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında yaklaşık 350 dönüm alanda lavanta yetiştirilmesi hedefleniyor.

Fidan dikimi yapılan alanda ilk fidanları diken Çubuk Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi proje hazırladıklarını ve hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Ankara'da ilk olacak aromatik bitkilerden lavanta yetiştiriciliğine Çubuk'tan başlanılacağını dile getiren Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Amacımız Çubuk bölgesinde buğday, arpa ve klasik çiftçiliğe alternatif olarak aromatik bitkilerinde yetiştirilebileceğini göstermek. İkincisi burada aşağı yukarı 30 bin başa yakın büyükbaş hayvanımız olacak. Onların çevreye vereceği koku kirliliğini birazda olsa bu tür bitkiyle önlemek istiyoruz. Bunun için de en uygununun lavanta olduğunu tespit ettik. Burada hem çiftçilerimize tanıtacağız hem kendimiz deneyeceğiz hem de uygulamayı birebir göstereceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde 350 dönüm alanda lavanta yetiştirmek."

Belediye olarak ilçe ekonomisine katkı verecek tüm projelere destek olduklarını vurgulayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, "OSB alanımızda ahırlar yükseldikçe geleceğe dönük önlemleri de şimdiden alıyoruz. Bu önlemlerde hem ilçe ekonomisine katkı verecek hem de doğacak problemleri çözecek çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Lavantanın hem ekonomik değerinin olduğunu hem de yetiştiği alanda güzel görsel oluşturacağını dile getiren Başkan Demirbaş, "Bugün dikimlerine başladık. Bu diktiğimiz lavantalar büyüdükçe diğer bölgelere de dikimler yapacağız. Burada hem görsellik anlamında hem kokunun değerlendirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacak. İlçemizde de ilk defa böyle bir lavanta dikimi yapıldı. Burada lavanta işlemek için değirmende kuracağız. İnşallah lavanta dikimini ilçemizde yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldırım Şamil ise diktikleri fidelerin çeşidinin yağ oranı yüksek olduğunu, yağın kilogram fiyatının ise 30 avroyla 110 avro arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi
Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi
Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi
Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 40 bin lavanta fidesi dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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