Çorum'dan kısa kısa Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğretmenlerin uzaktan eğitim için öncelikle Eğitim Bilim Ağı'nı (EBA) kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğretmenlerin uzaktan eğitim için öncelikle Eğitim Bilim Ağı'nı (EBA) kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitim modeline geçildiğini hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm seviyelerdeki eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermesiyle EBA'nın Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresi olduğunu belirten Sarı, diğer platformları kullanan öğretmenlerin de öncelikli olarak EBA'yı tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

8 ve 12'nci sınıf seviyeleri için kullanılan "Canlı sınıf" uygulamasının diğer seviyelerde yaygınlaşıncaya dek farklı platformlar kullanan öğretmenlerin kişisel verilerin gizlenmesi gibi bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, "Öğretmen ve öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken bu hususlara önem vermenizi rica ediyorum. Sizlerin ve öğrencilerimizin zor durumlara düşmemesi ve kişisel güvenliğinizin korunması bizler için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretin, "her türlü takdire şayan" olduğunu belirtti.

Tahtasız, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, halkın huzurlu ve güven içinde yaşaması için hizmet verdiğini bildirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, koronavirüs salgını sürecinde yenilerinin de eklediğini aktaran Tahtasız, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımız bugünlerde polise olan ihtiyacımız bir kez daha görüldü. Sağlığını, hayatını riske atarak, büyük bir yükü omuzlayıp devletine, halkına hizmet eden polise ve güvenlik personeline teşekkür ediyorum. Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır."

Gıda işletmeleri denetleniyor

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, koronavirüs salgını dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin arttığını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yapan özellikle ekmek, pide ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile toplu tüketim yerleri ve market gibi gıda satış işletmelerini denetlediklerini belirtti.

Denetimlerde kişisel hijyen kuralları ve maske, eldiven, bone, önlük gibi koruyucu ekipman kullanımı konusunda uyarılar yaptıklarını aktaran Sarı, "Açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlere insanların dokunmasını engelleyecek şekilde önlem alınması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışan ve müşterilerin kullanımı için dezenfektan bulundurulması, kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, işletmelerin düzenli havalandırılması konularında uyarılar yapılmaktadır. Koruyucu tedbirlere uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca 'Koronavirüsten Korunmak için 10 Altın Kural' broşürler dağıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik tedbirler sahaya daha hızlı yansımalı"

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı açıklanan tedbir ve desteklerin daha kısa sürede sahaya yansıması gerektiğini bildirdi.

Başaranhıncal, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı, devlet ve milletçe topyekun mücadele verildiğini vurguladı.

Devletin salgına karşı çeşitli ekonomik ve sosyal içerikli tedbir ve destekler açıkladığını hatırlatan Başaranhıncal, tedbirler gün geçtikçe çeşitlenmesine rağmen, sahaya yansımasının hızlı bir şekilde gerçekleşemediğini savundu.

Tedbirlerin tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine işaret eden Başaranhıncal, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, üretimin ve ticari hayatın devam etmesi ve en az olumsuzluklarla atlatılabilmesi için alınan ekonomik tedbirlerin ve desteklerin hızlı bir şekilde sahada uygulaması önem arz etmektedir. Vergi ve finansman hususlarında destekler açıklanmasına rağmen, bu desteklerin tüm sektörleri kapsamadığı ve bazı sektörlerin dışarıda bırakıldığı görülmektedir."

Kaynak: AA