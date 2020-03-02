Çorum'dan kısa kısa

02.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:20

Çorum'da kara avcılığı sezonunun 1 Mart'ta sona erdiği bildirildi.

Çorum Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonu Kararınca yeni av sezonu açılıncaya kadar her türlü kara avcılığı yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Yasağın ihlali durumunda para cezası ve belge iptali gibi idari yaptırımlar uygulanacağının vurgulandığı açıklamada, "2020-2021 av sezonu Merkez Av Komisyonu tarafından mayıs ayı içerisinde tarihler belirlenerek alınacak kararla ve ağustos ayı içerisinde başlayacaktır. Bu kararda 2020-2021 Av Döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması; av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Robotik Mucit Atölyesi

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Mucitler Derneği'ni ziyaret etti.

Bayrak, ziyarette İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında desteklenen Robotik Mucit Atölyesi Projesi çalışmaları hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

Çorum Mucitler Derneği tarafından yürütülen proje ile insanlara ilgi alanlarına göre mekan, imkan ve eğitim desteği verildiğini belirten Bayrak, "İnsanların robotik konusunda yeteneklerini ortaya çıkartılarak bireysel çalışma ortamları ile yerli ve milli yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ortam hazırlanması hedeflenmektedir." dedi

30 kişi olarak planlanan eğitimlere ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite ve yetişkin istekli ve meraklı 40 kişinin katıldığını dile getiren Bayrak, kursiyerlere Halk Eğitim Merkezince Robotik Kodlama Kurs Bitirme Belgesi verileceğini kaydetti.

Gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında Çorum'da 570 işletmenin denetlendiği bildirildi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerde 5 et ve et ürünleri, 6 süt ve süt ürünleri, 108 unlu mamuller üreten iş yeri, 256 kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, 50 okul kantini ve yemekhaneleri ile 145 lokanta, restoran, dönerci, fast-food toplu tüketim yerinin incelendiğini belirtti.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Sarı, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları durumunda Alo 174 Gıda Hattını aramaları gerektiğini kaydetti.

Buzalar için için işbirliği protokolü

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yılmaz Kaya arasında yeni doğan buzağıların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sarı, imza töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'da 230 bin küçükbaş 220 bin büyükbaş hayvan olduğunu söyledi. Türkiye'de üretici birliklerinin ilk örneklerinin temellerinin Çorum'da atıldığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte hayvansal üretimini tarımsal endüstri ile tamamlamış bir üretim merkeziyiz. Ülkemizin markalaşmış süt ve süt ürünleri kuruluşlarına sahibiz. Üretici birliklerine karşı her zaman duyarlıyız. Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için bu gün imzalanan protokolde olduğu gibi yetkilerimizi birliğimizle paylaştık. Protokolün üreticilerimize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA