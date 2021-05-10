Çorum'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı
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Çorum'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı

Çorum'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimler de aralıksız devam ediyor.

Çorum'da tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimler de aralıksız devam ediyor.

İl genelinde hafta sonunda gerçekleştirilen denetimlerde 84 market, 326 araç ve 391 kişi denetlenirken, denetimler sırasında muafiyet, görev ve şehirlerarası seyahat izin belgeleri sorulurken HES kodu ve asayiş yönünden de kontroller yapıldı. Kontrollerde 4 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği, 2 iş yerinin de açılış-kapanış saatlerine uymadığı tespit edildi.

Denetimler sonunda 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Çorum'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı
Çorum'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Organize kedi çetesi marketi böyle soydu: Biri gözetledi, diğeri işi haletti
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