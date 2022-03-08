Çorum'da kadın boya ustaları yetiştirilecek

ÇORUM (AA) - Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulunca "Bu İşte Kadın Var Projesi" kapsamında kadınlara yönelik sertifikalı boyacılık ve ön muhasebe elemanı kursları düzenlenecek.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli meslek dallarında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti.

Projelerde mesleklerdeki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya dikkat ettiklerini anlatan Yarımca, "Kadın istihdamını artırmak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 'Bu İşte Kadın Var Projesi' kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile düzenlediğimiz boyacılık ve Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile düzenlediğimiz ön muhasebe elemanı kurslarına kayıtlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başladı. 15'er kişi kontenjanlı kurslarımıza katılmak isteyenler 'www.ctso.org.tr' internet adresinden başvuru yapabilecek. Kursiyerler komisyon tarafından mülakat ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Her iki kursun da 1 Nisan'da başlayıp 31 Mayıs'ta sona ereceğini aktaran Yarımca, kurslarda müşteri ilişkileri ve markalaşma eğitimleri de vereceklerini kaydetti.

Boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan kadınların usta öğretici olarak gelecekte halk eğitim merkezlerinde eğitim verme yeterliliğine sahip olacağının altını çizen Yarımca, kadınları eğitimlerden yararlanmaya davet etti.

Kadınların iş hayatında daha etkin olup ülkenin ve toplumun kalkınma hızına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yarımca, şunları kaydetti:

"Bizler kadın girişimciler olarak kadınların yeni girişimlerde bulunmasını, kendi işini kurmasını, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine daha fazla katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Ben Anadolu kadınıyım. Bu topraklarda yaşamış, büyük başarılar kazanmış atalarımızın torunuyum. Burada yeni başarı hikayeleri yazmak hem ülkemize hem de atalarımıza borcumuz. Yeni başarılar kazanmak istiyoruz. Amacım yarının kadınlarına örnek olmak, onların başarı hikayelerine tohumlar bırakmak. Kendi hikayesini yazmak isteyen kadınlarımızı projelerimizde yer almaya davet ediyorum."