Çoruh EDAŞ'tan Trabzon'a 20 milyon liralık yatırım
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Çoruh EDAŞ'tan Trabzon'a 20 milyon liralık yatırım

Çoruh EDAŞ'tan Trabzon'a 20 milyon liralık yatırım
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Trabzon'a elektrik dağıtım altyapısı kapsamında yapılan 20 milyon liralık "DM-10" yatırım projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Trabzon'a elektrik dağıtım altyapısı kapsamında yapılan 20 milyon liralık "DM-10" yatırım projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh EDAŞ, sorumluluk bölgesindeki illerde abonelerine kesintisiz enerji sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, "DM-10" olarak adlandırılan Havaalanı, Konaklar, Pelitli, Çimenli ve Yalıncak mahallelerini kapsayan örnek projede, birinci etabın tesis çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti.

Kandemir, "515 yeni aydınlatma armatürü, 5 adet yeni dağıtım trafosu, 48 adet metal muhafazalı modüler hücre, 6 adet ana dağıtım panosu, 1 adet yeni dağıtım merkezi ve 2 adet ekonomik ömrünü dolduran bina tipi trafo merkezinin yıkılarak yerine 2 adet monoblok beton köşk tesis edildi. Proje Trabzon'a elektrik dağıtım altyapısı kapsamında, 20 milyon liralık yatırımla tek seferde yapılan en büyük yatırım. Projenin ilk etabı için ise 14 milyon liralık harcama yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci etabın projelendirmesinin yapıldığını, 2022 yatırım planı kapsamında çalışmalara başlanacağını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, Trabzon'un en büyük projelerinden biri olan DM-10 için 7 gün 24 saat sahada. İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği, enerji altında çalışılamadığı için proje kapsamında planlı elektrik kesintilerini abonelerimizin olabildiğince en az etkileneceği zamanlarda yapmaya özen gösterdik. Gece çalışmalarıyla süreci hızlandırarak, hava şartları ve fiziki koşullara bakmaksızın yoğun bir çalışma temposu ile hizmet veriyoruz. Kesintisiz enerji hedefimize, gelecek dönemde hayata geçireceğimiz vizyon projelerle yaklaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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