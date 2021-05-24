Çorlu'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
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Çorlu'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Çorlu'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik de denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik de denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda plakası önceden tespit edilen bir aracı oluşturulan kontrol noktasında durduran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri araç ve araçta bulunan T.P., Ş.E. ve H.E.E. adlı şahıslar üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda satışa hazır fişeklenmiş halde bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuturucu maddelere el koyan polis ekipleri şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ve kullanmak suçlaması ile soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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