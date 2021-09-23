ÇOCUKLAR GÖNÜLLÜ SU ELÇİSİ OLACAK - Haberler
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ÇOCUKLAR GÖNÜLLÜ SU ELÇİSİ OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇOCUKLAR GÖNÜLLÜ SU ELÇİSİ OLACAK

SU Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla oluşturulan mobil eğitim TIR'ı, Burdur'a geldi.

BURDUR (DHA) - SU Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla oluşturulan mobil eğitim TIR'ı, Burdur'a geldi. Şeker Fabrikası bahçesinde ziyarete açılan TIR'da ilkokul öğrencilerine suyun önemi anlatıldı.

Mobil TIR içerisinde oluşturulan sıralarda çocuklara su israfı konulu çizgi film izletilerek bilinçlenmelerine katkı sağlanıyor. Ziyarete katılan çocuklara ayrıca isimlerinin yazılı olduğu sertifikalar da veriliyor. Su Elçileri Derneği'nin mobil TIR'ını Devlet Su İşleri Isparta 18'inci Bölge Müdür Yardımcısı Murat Atınkaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da ziyaret ederek öğrencilere sertifikalarını verdi.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Murat Altınkaya, Bugün DSİ Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde kurulan Su Elçileri Derneği'nin ilkokul çağındaki öğrencilere suyun önemini, değerini kavratmak maksadıyla bir etkinlik düzenlendi. Burdur mobil TIR'ın 40'ıncı durağı. TIR'da eğitim alan öğrencilerimize sertifika veriyoruz ve sertifikalı su elçisi oluyorlar. Eğlenceli karakterlerimiz var. Amacımız hem eğlendirmek hem de suyun önemi hakkında bilinçlendirmek dedi.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Projemiz 2017 yılından beri devam etmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu işe başladık. Sonrasında biz 2018 yılında Su Elçileri Derneği'ni kurduk. Amacımız su kaynaklarının korunması ve efektif kullanılması konusunda çocuklarımıza eğitim verebilmek ve farkındalık yaratabilmek maksadıyla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıktıysa biz de suyla ilgili mücadele vermek için geçen hafta Samsun'dan yola çıktık ve tüm Türkiye'yi mobil eğitim TIR'ımızla gezerek çocuklarımızla buluşmayı amaçlıyoruz diye konuştu.

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