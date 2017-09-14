Çitos Efe'yi Sosyal Medyada Para Makinesi Gibi Kullanıyorlar

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi' programı ile ünlenen 'Çitos Efe' lakaplı Efecan Koçyiğit adına açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar "bakanlık el atmakta haklı mıydı?" sorusunu akıllara getirdi.

SOSYAL MEDYA HESABI GELİR KAPISI OLDU

Sosyal medyada 225 bine yakın takipçisi olan Efe Koçyiğit'in hesabından çeşitli marka ve kurumların reklamları yapılarak gelir kapısı haline dönüştürülmüş. Bunun yanında küçük bir çocuk olan Efe'nin ağzından yetişkin insan edasında yapılan yorumlar da dikkat çekiyor.



BAKANLIK KURUL OLUŞTURMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Efecan'ın ekrana çıkarılmasının engellenmesi için imza kampanyası başlatılmış ve bunun üzerine bakanlık ekran yüzü çocukların denetlenmesi için bir kurul oluşturmuştu.



AİLE GEREKSİZ BULMUŞTU

Ancak aile bakanlığın girişimini gereksiz bulmuş ve baba Şahin Koçyiğit, Efecan'ın sağlığının iyi durumda olduğunu söylemişti.







