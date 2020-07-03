Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralıTEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı.

Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip önünde ilerlemekte olan Latif Okçular idaresindeki 31 P 4316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cip, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay (55) araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker (62) ise ağır yaralandı. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Cipte bulunanların Bolu Abant'ta şirketin dijital para ile ilgili düzenlediği bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA