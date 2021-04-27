Çin ile Güney Asya ülkeleri sağlıkta acil durumlarda iş birliği için çevrim içi toplandı

Çin, sağlıkla ilgili acil durumlara ortak karşılık vermek ve gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteyi oluşturmak amacıyla Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Afganistan'dan oluşan beş Güney Asya ülkesi ile çevrim içi toplantı düzenledi.

Çin, sağlıkla ilgili acil durumlara ortak karşılık vermek ve gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteyi oluşturmak amacıyla Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Afganistan'dan oluşan beş Güney Asya ülkesi ile çevrim içi toplantı düzenledi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlenen çevrim içi toplantıda Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Afganistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılım sağlayan ülkeler arasında büyük kamu sağlığı krizleri ile başa çıkma yetenekleri artırılırken acil durum müdahalesi sağlayan malzemeler için yedek bir platform inşa edilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik iş birliği geliştirilmesi konularında anlaşmaya varıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in, diğer ülkelerin iç işlerine kasıtlı ve illegal şekilde müdahil olmaya veya taraf seçmeye zorlamaya karşı olduğunu belirterek "tek taraflı baskının artmaya devam etmesi halinde ilk zarar görenlerin küçük ve orta büyüklükteki ülkeler olacağını" ifade etti.

Hindistan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde yaşadığı zorluklara da değinen Wang, Çinli girişimcilerin hükümetin de desteğiyle ilk parti oksijen makinelerini Hindistan'a ilettiğini, Pekin yönetiminin yardım kapsamını genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin'in Kovid-19 konusundaki ortak zorluğa odaklan bir forumda bir araya gelmek için adım attığını söyledi.

Kureyşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Güney Asya ülkelerinin daha büyük bir bölgesel iş birliğine ihtiyacı var. Bu forum özellikle Kovid-19'a verdiğimiz karşılığı geliştirmek ve gelecekteki acil durumlara hazırlığımız açısından bize bunu sağlayacak. Başarımız karşılıklı ortaklığa dayanıyor. Birlikte yapabiliriz ve birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq