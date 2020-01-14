Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti
Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.
14.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:25
Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.
Xining kenti acil durum yönetimi ofisi bin çalışan ve 30 araçtan oluşan ekibin kaza bölgesine gönderildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com