Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti
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Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.

14.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:25
Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.


Xining kenti acil durum yönetimi ofisi bin çalışan ve 30 araçtan oluşan ekibin kaza bölgesine gönderildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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