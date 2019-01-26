CHP Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı Şuaib Aydın Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Trabzon Tonya Belediye Başkan adayını belirledi. Tonya Belediye Başkan adayı Şuaib Aydın oldu. Peki, Şuaib Aydın kimdir?

ŞUAİB AYDIN KİMDİR?

Şuaib Aydın, Tonya'nın Sayraç Mahallesi'nde doğdu. Sayraç İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Tonya'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Tonya'da değişik okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Aydın, Adıyaman Gerger Lisesi Müdürlüğü, Tonya Öğretmenevi Müdürlüğü, Şalpazarı Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında emekli oldu.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den Tonya Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Aydın, CHP içinde Parti Okulu Parti Eğitmeni olarak görev yapıyordu.