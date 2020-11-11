CHP'li Aydoğan'dan, Gümüşhane ve Bayburt'taki işletmeler için "doğal gaz" çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane ve Bayburt'ta organize sanayi bölgesindeki işletmelerin, 60-70 bin liralık boru maliyeti ve teminat nedeniyle doğal gazı işletmelerine çekemediklerini belirterek, doğal gazın getirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e...

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane ve Bayburt'ta organize sanayi bölgesindeki işletmelerin, 60-70 bin liralık boru maliyeti ve teminat nedeniyle doğal gazı işletmelerine çekemediklerini belirterek, doğal gazın getirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e çağrıda bulundu.

Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki KOBİ'lerin sorunlarının tespiti için partisinin milletvekillerini görevlendirdiğini, bu çerçevede CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile Gümüşhane ve Bayburt'u ziyaret ettiklerini anlattı.

Bu illerde yaptıkları ziyaretlerden edindikleri verileri Kılıçdaroğlu ile paylaştıklarını belirten Aydoğan, "Ama ortada bir gerçek var; sadece KOBİ'ler değil, halkımızın tamamı şu an bir yangını birlikte yaşıyor." diye konuştu.

Gıda sektörü dışında kalan sektörlerde pandemi döneminde satışların durma noktasına geldiğini dile getiren Aydoğan, Bayburt ve Gümüşhane'de küçük ve orta boy işletmelerin, salgına karşı mücadelede yetersiz kalındığı kanaatinde olduğunu aktardı.

Görüşülen KOBİ'lerin bir kısmının Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisinden yararlandığını ancak geri ödemede zorluklar yaşadıklarını belirten Aydoğan, "Tüm KOBİ'lerin döviz üzerinden borçlanması söz konusu olduğu için dövizdeki dalgalanmalar da geri ödemeler konusunda borçlarında sıkıntı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, KOBİ'lerin küçülmeye gittiğini, genel olarak yatırım planının mevcut olmadığını, sürecin düzelmesine olan inançlarını kaybettiklerini iddia etti.

Gümüşhane ve Bayburt'ta, organize sanayi bölgesinin olduğu yere kadar devlet tarafından doğal gaz çekildiğini ancak her iki ilde sadece bir işletmecinin bundan yararlanabildiğini dile getiren Aydoğan, bunun temel nedeninin doğal gazı dükkanlarına çekmek isteyen işletmelerden yaklaşık 60-70 bin lira boru maliyeti ve teminat istenmesi olduğunu söyledi.

Aydoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, "Hiç vakit kaybetmeden ya özel sektörün oradaki dağıtım firmasıyla bir temas kurarak bu işi engellemeleri ya da bir finansman gerekiyorsa kendileri bu finansmanı yaratarak işletmecileri doğal gaza ulaştırmaları gerekiyor." çağrısında bulundu.

KOBİ'lerin, KGF kredilerinin faizsiz uzatılması, vadesi gelen kredi borçlarının ötelenmesi, doğrudan sermaye desteği, hibe programlarından yararlanmak, doğrudan finansal destek gibi talepleri olduğunu aktaran Aydoğan, "Bu işletmeler ayakta kalmazsa bir başka sosyolojik sorunla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz