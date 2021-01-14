CHP'li Ağbaba, esnaf ve seyyar satıcılarla toplantı düzenledi (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda her gün ortalama 273 esnafımız kepenk indirmek zorunda kaldı, 100 bin aile işsiz ve gelirsiz kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda her gün ortalama 273 esnafımız kepenk indirmek zorunda kaldı, 100 bin aile işsiz ve gelirsiz kaldı. İktidardan ne bir Allah'ın kulu esnafların, çalışanların sorunlarını dinledi ne etkili bir çözüm üretti ne de bu insanların aileleriyle hayatlarını devam ettirebileceği bir yardım verdi." görüşünü savundu.

Ağbaba, parti genel merkezi önünde, müzisyenler, kafe, restoran, bar sahipleri, manav ve bir grup seyyar satıcının katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Bugün koronavirüs salgınının 310'uncu günü olduğunu belirten Ağbaba, CHP olarak bu süre zarfında tedbirlerle faaliyeti kısıtlanan, iş yeri kapatılan, salgın nedeniyle iş yapamayan 2,2 milyon esnafın sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP olarak "Bu dönemde, esnafın SGK ve Bağkur prim borçları devlet tarafından ödensin" dediklerini belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Esnafın birikmiş kira ve faturaları devlet tarafından karşılansın dedik. Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır dedik. Sicil affı çıkarılsın dedik ve esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilsin dedik. Peki AKP ne yaptı? En küçük esnafın dahi pandemi sürecinde toplam kaybı 50 bin lirayı aşmışken 310 gündür kepenk kapatan, iş yapamayan esnafa, iktidar üç ay süre boyunca günlük 33 lira, yani aylık 1000 lira para lütfetti. Faturasını ödeyemeyen esnafa icra memurları gönderdi. Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre bu yıl meslekten ve sicilden terkini yaparak kepenk indiren, yani iflas eden esnaf sayısı 100 bine ulaştı. Son bir yılda her gün ortalama 273 esnafımız kepenk indirmek zorunda kaldı, 100 bin aile işsiz ve gelirsiz kaldı. İktidardan ne bir Allah'ın kulu esnafların, çalışanların sorunlarını dinledi ne etkili bir çözüm üretti ne de bu insanların aileleriyle hayatlarını devam ettirebileceği bir yardım verdi."

Günlük kazanıp, günlük geçinen önemli bir kesimin sorununu gündeme getirmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Ağbaba, aralarında pazarcı, simitçi, ev temizlikçisi, çiçekçinin yer aldığı 6 milyona yakın sokak esnafının seslerinin duyulmadığını savundu.

Ağbaba, "Ülkemize toplam 6 milyon istihdam sağlayan, ekonomiye günlük bir milyar, yıllık 200 milyar lira katkıda bulunan sokak ekonomisi, koronayla tükenmiş durumda. Türkiye'de Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana tam 310 gün geçti. Devlet sokak çalışanlarına tek bir delikli kuruş vermedi. Bu insanların artık dayanacak gücü kalmadı." diye konuştu.

Kafe, kahvehane, lokanta ve bar çalışanlarına da değinen Ağbaba, kafe, lokanta, kahvehanelerin 54 gündür, barların ise 298 gündür kapalı olduğunu anımsattı. Buralarda çalışan yaklaşık 2 milyona yakın kişinin işsiz ve gelirsiz kaldığına dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu insanlar, 'Ya tedbirler alınsın, mekanlar açılsın ya da bize insanca yaşayabilecek bir yardım yapılsın' diyorlar. Özellikle eğlence sektöründe, barda çalışan yüz binlerce insanın, müzisyenin 298 gündür ne yiyip ne içtiğini bilen yok. İş yerlerini kapatınca bu kadar insanın ekmeğini kazanacağı başka bir yer yok. Müzik-Sen'in verilerine göre salgın başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaştı. Ekmek teknesi müzik aletlerini satarak evini geçindirmeye çalışan müzisyenler var, pandemi sonrası ne yapacaklarını bilmiyorlar. 2 milyon esnafın beşte birine sadece üç ay boyunca günlük 33, aylık 1000 lira verdikleri desteği yere göğe sığdıramayanları, marketlere, pazara, sokağa çıkmaya davet ediyoruz. Biz, CHP olarak, halk sağlığını ve hayat pahalılığını ülkemizin en önemli gündemi olarak görüyoruz. Milyonlarca insanı doğrudan açlığa mahkum eden anlayışa da sessiz kalmadık, kalmayacağız."

Katılımcılar da sorunlarını anlattı

Toplantıya katılan müzisyen, esnaf ve işportacılar da sorunlarını anlattı.

Seyyar satıcılık yapan Zinnur Özpamuk, 50 yaşında olduğunu ve 3 çocuğu bulunduğunu belirterek, "16 yıldır Kızılay'da işporta tezgahı açarak ailemi geçindirdim. Ben destek istemiyorum. Biz burada işportacılıktan geçinen çok sayıda aile çalışamıyoruz, Cumhurbaşkanımızdan bize el uzatmasını istiyoruz." diye konuştu.

63 yaşındaki çorap satıcısı Saffet Set ise daha önceleri zabıtadan kaçtıklarını ancak pandemi sonrasında polislerden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Set, "Bu yaşta polisten kaçmak gerçekten çok ağırıma gidiyor utanıyorum. Ben kendim için yaşamıyorum, torunlarım için yaşıyorum. Fıtığım var doktora gittim ameliyat olmam gerektiğini söylediler. İnanın aramasınlar diye bekliyorum. Çünkü ameliyat olursam torunlarıma kim bakacak." dedi.

Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serkan Matoğlu da müzisyenlerin çok zor günler geçirdiklerini ve dededen, atadan kalma enstrümanlarını satmaya başladıklarını söyledi. Matoğlu, "Biz bu ülkenin üvey evlatları değiliz, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda dernek üyesi müzisyenler, Aşık Mahsuni Şerif'in "Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana" türküsünü seslendirdi.

Veli Ağbaba, bir gazetecinin iktidarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü dönemine yönelik eleştirilerine ilişkin sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğünü bırakmasının üzerinden 22 yıl geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu döneminde kurumun toplam açığının 4,6 milyar lira olduğunu, AK Parti iktidarları döneminde bunun 427,9 milyar liraya çıktığını ifade eden Ağbaba, "Yani SGK, AKP döneminde tam 93 kat daha fazla açık vermiş. Hala bunlardan utanmadan yalan söylemeye devam ediyorlar, Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı