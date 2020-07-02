CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacaktır. Bunun uluslararası alandaki, iç politikadaki, dış politikadaki yansımalarını değerlendirecek, Bakanlar Kurulu kararını kaldıracaksa bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hem Türkiye siyaseti açısından hem parlamento tarihi açısından kara günlerin yaşanacağını öne sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Halk TV ve Tele 1'e programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma cezası verildiğini anımsatan Özel, "2020 yılında düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğünün Cumhur İttifakı tarafından ayaklar altına alınıp çiğnendiği bir dönemdeyiz. RTÜK'te AK Parti ve MHP kontenjanlarından seçilmiş üyelerin oylarıyla muhalif televizyonlara öyle iki ceza verdiler ki bu maddeden bir daha ceza verdiklerinde lisans iptali yapacaklar. Recep Tayyip Erdoğan, Halk TV'den korkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan, Halk TV'yi kapatmak için düğmeye basmıştır." diye konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i bu karardan dolayı eleştiren Özel, "Halk TV'nin, Tele 1'in kapatılmaya kalkılması demek, halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir. Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak." sözlerini sarf etti.

"Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara işaret eden Özel, "Bir aileye yapılan saldırıyı asla tasvip etmedik, en sert şekilde eleştirdik, eleştirmeye de devam ediyoruz. Ancak kızına, torununa yapılan bu haksız saldırıya karşı siyasi partilerin, toplumun tamamının gösterdiği bu dayanışmaya teşekkür etmek ve bundan memnuniyet duymak yerine, insanların kendilerini ifade edebildikleri ya da doğru, sağlıklı haber alabildikleri alanları ortadan kaldırmaya çalışmak neyin nesidir?" diye sordu.

Sosyal medyayı sansürleyecek ve firmaları Türkiye'den çekilmeye zorlayacak bir planın olduğunu ileri süren Özel, bunu asla kabul etmediklerini vurguladı.

Çalışmanın çok önceden yapıldığını savunan Özel, "Niyet belli. O yüzden yapılacak sansürleme çalışmalarını, kanuni düzenlemeleri kimse Esra Hanım'a ve çocuğuna yapılan iğrenç saldırıyla birlikte düşünüp hak vermesin. Bunların hazırlığı çoktan." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un çok sıkı olduğunu belirterek, "Zaman zaman ifade özgürlüğünü kısıtlarken de bunlara sokarak mahkemeler birtakım kararlar alıyorlar. Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

"Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar"

Özgür Özel, otoriter liderlerin sosyal medyayla kavga ettiğini söyleyerek, "Öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter, Whatsapp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. 'Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz, uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz' diyor. Gelecek seçimlere, Twitter'sız, Whatsapp'sız, Facebook'suz, Halk TV'siz, Tele 1'siz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesaplarını askıya almasına değinen Özel, "Ama hiçbirinin askıya aldığı yok. Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim." yorumunu yaptı.

Devlet Bahçeli'nin "Twitter" hesabından geçmişte yaptığı sosyal medyaya ilişkin paylaşımlarını okuyan Özel, "O gün tepki gösterdiğinle bugünkünün arasında hiçbir fark yok. O günkü çok daha hafif." diye konuştu.

Ankara'daki gösteri yasağına tepki

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle alınan her türlü toplantı, gösteri yürüyüşünün 15 gün süreyle kısıtlanması kararını hatırlatan Özel, "Avukatlar o ülkenin başkentinde miting yapmasın diye, Kovid kararı almak kadar eldeki kamu gücünü ahlaksızca, etik dışı bir şekilde kullanmanın... Biz bunları okumaya utanıyoruz ama Süleyman Soylu'nun yönettiği İçişleri Bakanlığı ve talimat verdiği valiler bundan utanmıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dediğini aktaran Özel, "Bu, AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı büyük gerilemede çok önemli bir geri adımdır. Böyle bir şeye kalkışılmasını son derece tarihi bir hata olarak görürüz. Türkiye'nin ilk imza sahibi olduğu böyle bir sözleşmeden geri adım atmasını kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay'daki "Ayasofya" duruşmasına ilişkin bir soru üzerine Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacaktır. Bunun uluslararası alandaki, iç politikadaki, dış politikadaki yansımalarını değerlendirecek, Bakanlar Kurulu kararını kaldıracaksa bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait. Danıştay 15 gün içinde kararını açıklayacak. Kimse orayı boşu boşuna beklemesin." dedi.

CHP'nin TBMM Başkanı adayının Ankara Milletvekili Haluk Koç olduğunu belirten Özel, yarın saat 14.30'da Meclis Genel Sekreterliğine giderek, tüm milletvekillerinin imzasıyla başvuru yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA