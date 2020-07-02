CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
02.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:23

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacaktır. Bunun uluslararası alandaki, iç politikadaki, dış politikadaki yansımalarını değerlendirecek, Bakanlar Kurulu kararını kaldıracaksa bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hem Türkiye siyaseti açısından hem parlamento tarihi açısından kara günlerin yaşanacağını öne sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Halk TV ve Tele 1'e programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma cezası verildiğini anımsatan Özel, "2020 yılında düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğünün Cumhur İttifakı tarafından ayaklar altına alınıp çiğnendiği bir dönemdeyiz. RTÜK'te AK Parti ve MHP kontenjanlarından seçilmiş üyelerin oylarıyla muhalif televizyonlara öyle iki ceza verdiler ki bu maddeden bir daha ceza verdiklerinde lisans iptali yapacaklar. Recep Tayyip Erdoğan, Halk TV'den korkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan, Halk TV'yi kapatmak için düğmeye basmıştır." diye konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i bu karardan dolayı eleştiren Özel, "Halk TV'nin, Tele 1'in kapatılmaya kalkılması demek, halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir. Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak." sözlerini sarf etti.

"Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara işaret eden Özel, "Bir aileye yapılan saldırıyı asla tasvip etmedik, en sert şekilde eleştirdik, eleştirmeye de devam ediyoruz. Ancak kızına, torununa yapılan bu haksız saldırıya karşı siyasi partilerin, toplumun tamamının gösterdiği bu dayanışmaya teşekkür etmek ve bundan memnuniyet duymak yerine, insanların kendilerini ifade edebildikleri ya da doğru, sağlıklı haber alabildikleri alanları ortadan kaldırmaya çalışmak neyin nesidir?" diye sordu.

Sosyal medyayı sansürleyecek ve firmaları Türkiye'den çekilmeye zorlayacak bir planın olduğunu ileri süren Özel, bunu asla kabul etmediklerini vurguladı.

Çalışmanın çok önceden yapıldığını savunan Özel, "Niyet belli. O yüzden yapılacak sansürleme çalışmalarını, kanuni düzenlemeleri kimse Esra Hanım'a ve çocuğuna yapılan iğrenç saldırıyla birlikte düşünüp hak vermesin. Bunların hazırlığı çoktan." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un çok sıkı olduğunu belirterek, "Zaman zaman ifade özgürlüğünü kısıtlarken de bunlara sokarak mahkemeler birtakım kararlar alıyorlar. Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

"Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar"

Özgür Özel, otoriter liderlerin sosyal medyayla kavga ettiğini söyleyerek, "Öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter, Whatsapp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. 'Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz, uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz' diyor. Gelecek seçimlere, Twitter'sız, Whatsapp'sız, Facebook'suz, Halk TV'siz, Tele 1'siz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesaplarını askıya almasına değinen Özel, "Ama hiçbirinin askıya aldığı yok. Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim." yorumunu yaptı.

Devlet Bahçeli'nin "Twitter" hesabından geçmişte yaptığı sosyal medyaya ilişkin paylaşımlarını okuyan Özel, "O gün tepki gösterdiğinle bugünkünün arasında hiçbir fark yok. O günkü çok daha hafif." diye konuştu.

Ankara'daki gösteri yasağına tepki

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle alınan her türlü toplantı, gösteri yürüyüşünün 15 gün süreyle kısıtlanması kararını hatırlatan Özel, "Avukatlar o ülkenin başkentinde miting yapmasın diye, Kovid kararı almak kadar eldeki kamu gücünü ahlaksızca, etik dışı bir şekilde kullanmanın... Biz bunları okumaya utanıyoruz ama Süleyman Soylu'nun yönettiği İçişleri Bakanlığı ve talimat verdiği valiler bundan utanmıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dediğini aktaran Özel, "Bu, AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı büyük gerilemede çok önemli bir geri adımdır. Böyle bir şeye kalkışılmasını son derece tarihi bir hata olarak görürüz. Türkiye'nin ilk imza sahibi olduğu böyle bir sözleşmeden geri adım atmasını kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay'daki "Ayasofya" duruşmasına ilişkin bir soru üzerine Özel, "18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacaktır. Bunun uluslararası alandaki, iç politikadaki, dış politikadaki yansımalarını değerlendirecek, Bakanlar Kurulu kararını kaldıracaksa bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait. Danıştay 15 gün içinde kararını açıklayacak. Kimse orayı boşu boşuna beklemesin." dedi.

CHP'nin TBMM Başkanı adayının Ankara Milletvekili Haluk Koç olduğunu belirten Özel, yarın saat 14.30'da Meclis Genel Sekreterliğine giderek, tüm milletvekillerinin imzasıyla başvuru yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Sibel Can Coşkun Sabah Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:26:29. #1.15#
title