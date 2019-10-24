CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Açıklaması

24.10.2019 14:14

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de gözaltına alınan Birleşik Metal İş Sendikası işçilerine ilişkin "Hakkını aramak isteyen emekçilere polisler gazla ve copla müdahale ediyorlar. Eskişehir Emniyet Müdürü ile görüştük, bir an önce gözaltına son verilmesi gerektiğini aktardık." dedi.

CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Meclis'te, bugün Eskişehir'de maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken gözaltına alınan Birleşik Metal İş Sendikası işçilerine yönelik basın toplantısı düzenledi.

Çakırözer, söz konusu işçilerin bir aydır seslerini duyurmaya ve ilgili kurumlarla görüşmeye çalıştıklarını ancak seslerine kulak verilmediğini savundu.

İşçilerin Eskişehir'in merkezinde açlık grevine başladıklarını anlatan Çakırözer, çalışmaya devam edebilmek için fabrikalarına kredi verilmesi talebinde bulunmak üzere Ankara'ya yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştıklarını söyledi.

Çakırözer, şöyle devam etti:

"Hakkını aramak isteyen emekçilere polisler gazla ve copla müdahale ediyorlar. Eskişehir Emniyet Müdürü ile görüştük, bir an önce gözaltına son verilmesi gerektiğini aktardık. Bu işçilerin hakkını aramak için Ankara'ya gelip kurumlara başvurmasından daha doğal bir şey olamaz. 10 yılda TMSF'ye devredildikten sonra batma noktasına gelen bu fabrikalardaki insanlar, işine aşına sahip çıkmaya çalışıyorlar. İktidar kanadından bir kişi dinlemedi işcileri."

Süllü de işçilerin haklarını aramak için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirerek, bu sırada polisin sıktığı gazdan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve bazı sendika yetkililerinin etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Kaynak: AA