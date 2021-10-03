CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit oldu

DÜZCE (AA) - CHP Düzce Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde Semih Cemşit İl Başkanı seçildi.

Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, divan oluşumunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

İl Başkanlığı için aday olan Semih Cemşit ve Saim Aksöz'ün konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

Seçimde üstünlüğü sağlayan Cemşit, CHP İl Başkanı oldu.