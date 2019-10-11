CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki

11.10.2019 15:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." dedi.