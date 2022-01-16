Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 179 düzensiz göçmen ile teknede yakalanan ve düzensiz göçü organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 179 düzensiz göçmen ile teknede yakalanan ve düzensiz göçü organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Alaçatı Mahallesi açıklarında dün düzenlenen operasyonda yakalanan S.A, A.G, E.G. ve Ü.M. jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekipleri dün Alaçatı Mahallesi açıklarında teknede 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişi yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 179 düzensiz göçmen ile teknede yakalanan ve düzensiz göçü organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

title