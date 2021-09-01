Çerkezköy'den Bozkurt'a yardım tırı gönderildi
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Çerkezköy'den Bozkurt'a yardım tırı gönderildi

Çerkezköy'den Bozkurt'a yardım tırı gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde oluşan mağduriyetleri en aza indirebilmek için İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toplanan yardımlar...

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde oluşan mağduriyetleri en aza indirebilmek için İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toplanan yardımlar tırla Kastamonu'ya uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce bildirilen eksikliklerin temini için başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan ürünler Çerkezköy Kaymakamlığında toplandı. Yaşam ve gıda malzemelerinden oluşan 1 tır yardım Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Teşekkür etti

Kaymakam Atilla Selami Abban konuyla ilgili, "İçişleri Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün bize bildirdiği ihtiyaç malzemeleri Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Çok yardımsever Çerkezköy halkının bağışladığı hiç kullanılmamış gıda, giyim, mutfak eşyaları birazdan yola çıkacak tırla Çorlu'dan ve Hayrabolu'dan da ayni yardımları alarak Kastamonu Bozkurt'a hareket edecek. Hayırsever vatandaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Kıyafet, hijyen setleri, içme suyu, yemek odası takımı, elbise, giyim, gıda, mutfak eşyası gibi toplam bin 134 parça yardım gönderildi" dedi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy'den Bozkurt'a yardım tırı gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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